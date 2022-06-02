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Розсекречено нову Toyota Corolla 2023: що змінилося в популярній моделі (фото)

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Toyota Corolla 2023, Toyota Corolla, нова Toyota Corolla, Toyota Corolla GR Sport
Фото: Toyota | Решітка радіатора та нові фари в Toyota Corolla нові

Сімейство Toyota Corolla відбулося планове оновлення. Седан, хетчбек і універсал мають сучасніший вигляд і стали швидшими.

Опубліковано офіційні фото нової Toyota Corolla. Найпопулярніший автомобіль у світі пройшов фейсліфтинг і надійде в продаж із першого кварталу 2023 року. Про це повідомляє пресслужба японської компанії.

Toyota Corolla 2023, Toyota Corolla, нова Toyota Corolla, Toyota Corolla GR Sport
Оновлення пройшла вся лінійка Toyota Corolla
Фото: Toyota

Обновили всю лінійку Toyota Corolla — хетчбек, седан і універсал. Модель 2023 року можна впізнати за зміненими фарами, ліхтарями та ґратами радіатора. У дорожчих версіях відтепер встановлено адаптивну світлодіодну оптику. А ще з'явився варіант GR Sport із аеродинамічним обвісом і 18-дюймовими литими дисками.

Toyota Corolla 2023, Toyota Corolla, нова Toyota Corolla, Toyota Corolla GR Sport
Ззаду освіжені ліхтарі
Фото: Toyota

Головне нововведення в салоні Toyota Corolla 2023 — вдосконалена мультимедійна система з голосовим керуванням і збільшеним до 10,5 дюйма в діагоналі сенсорним дисплеєм. Крім того, віртуальна панель приладів має нову графіку, причому її тепер можна змінювати натисканням кнопки. Список опцій поповнив покращений адаптивний круїз-контроль.

Toyota Corolla 2023, Toyota Corolla, нова Toyota Corolla, Toyota Corolla GR Sport
У салоні встановлено нову мультимедійну систему зі збільшеним дисплеєм
Фото: Toyota

У Європі нова Toyota Corolla буде доступна виключно в гібридних версіях. Їх, як і раніше, дві, але вони доопрацьовані та стали потужнішими. Бензинова 1,8-літрова четвірка й електромотор тепер розвивають не 122, а 140 к. с. Час розгону до 100 км/год скоротився до 9,2 с.

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Потужність гібридної установки з 2,0-літровим двигуном підняли з 180 до 194 к. с. Така Toyota Corolla 2023 розганяється до 100 км/год за 7,5 с. До речі, цей же силовий агрегат нещодавно отримав і кросовер Toyota Corolla Cross.

Toyota Corolla 2023, Toyota Corolla, нова Toyota Corolla, Toyota Corolla GR Sport
Toyota Corolla GR Sport отримала обвіс і 18-дюймові диски
Фото: Toyota

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota Corolla отримала містку вантажну модифікацію з великим багажником.