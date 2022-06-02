Розсекречено нову Toyota Corolla 2023: що змінилося в популярній моделі (фото)

Сімейство Toyota Corolla відбулося планове оновлення. Седан, хетчбек і універсал мають сучасніший вигляд і стали швидшими.

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Опубліковано офіційні фото нової Toyota Corolla. Найпопулярніший автомобіль у світі пройшов фейсліфтинг і надійде в продаж із першого кварталу 2023 року. Про це повідомляє пресслужба японської компанії.

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[ + – ] Оновлення пройшла вся лінійка Toyota Corolla Фото: Toyota

Обновили всю лінійку Toyota Corolla — хетчбек, седан і універсал. Модель 2023 року можна впізнати за зміненими фарами, ліхтарями та ґратами радіатора. У дорожчих версіях відтепер встановлено адаптивну світлодіодну оптику. А ще з'явився варіант GR Sport із аеродинамічним обвісом і 18-дюймовими литими дисками.

[ + – ] Ззаду освіжені ліхтарі Фото: Toyota

Головне нововведення в салоні Toyota Corolla 2023 — вдосконалена мультимедійна система з голосовим керуванням і збільшеним до 10,5 дюйма в діагоналі сенсорним дисплеєм. Крім того, віртуальна панель приладів має нову графіку, причому її тепер можна змінювати натисканням кнопки. Список опцій поповнив покращений адаптивний круїз-контроль.

[ + – ] У салоні встановлено нову мультимедійну систему зі збільшеним дисплеєм Фото: Toyota

У Європі нова Toyota Corolla буде доступна виключно в гібридних версіях. Їх, як і раніше, дві, але вони доопрацьовані та стали потужнішими. Бензинова 1,8-літрова четвірка й електромотор тепер розвивають не 122, а 140 к. с. Час розгону до 100 км/год скоротився до 9,2 с.

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Потужність гібридної установки з 2,0-літровим двигуном підняли з 180 до 194 к. с. Така Toyota Corolla 2023 розганяється до 100 км/год за 7,5 с. До речі, цей же силовий агрегат нещодавно отримав і кросовер Toyota Corolla Cross.

[ + – ] Toyota Corolla GR Sport отримала обвіс і 18-дюймові диски Фото: Toyota

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota Corolla отримала містку вантажну модифікацію з великим багажником.