Найпопулярніший кросовер Mercedes-Benz змінив покоління: подробиці, фото та відео

Mercedes-Benz GLC другої генерації має знайомий вигляд, але він став більшим і просторішим, а його комплектацію розширили. Лінійку моделі поповнили одразу три гібридні версії.

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Новий Mercedes-Benz GLC офіційно представили в Німеччині. Друге покоління найпопулярнішого кросовера марки надійде в продаж із осені за ціною приблизно від $45 000. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

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[ + – ] Кросовер підріс до 4716 мм завдовжки Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes-Benz GLC 2023

Новий Mercedes-Benz GLC зберіг знайомий дизайн із широкою решіткою радіатора та великими фарами. Разом із тим йому додали м'язів — боковини стали рельєфнішими.

Кросовер побудований на новій платформі MRA і трохи більший за попередника.

[ + – ] Модель побудована на новій платформі Фото: Mercedes-Benz

Розміри Mercedes-Benz GLC 2022

Довжина — 4716 мм

Ширина — 1890 мм

Висота — 1650 мм

Колісна база — 2888 мм

[ + – ] На нахиленій центральній консолі встановлено великий дисплей Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes-Benz GLC 2023

Інтер'єр виконаний у дусі родинного седана Mercedes C-Class. Кросовер отримав покращену цифрову панель приладів і проєкцію на лобове скло з доповненою реальністю. На похилій центральній консолі встановлено великий 11,9-дюймовий дисплей портретного формату. Внутрішній простір збільшено, а об'єм багажника зріс із 550 до 600 л.

[ + – ] Салон Mercedes-Benz GLC став просторішим Фото: Mercedes-Benz

Базова комплектація Mercedes-Benz GLC розширена й тепер включає 18-дюймові диски, сканер відбитків пальців, підігрів сидінь і бездротову зарядку для смартфонів. Серед опцій з'явилися потужна 710-ватна акустика Burmester і система напівавтономного водіння.

[ + – ] Об'єм багажника виріс до 600 л. Фото: Mercedes-Benz

Характеристики Mercedes-Benz GLC 2023

Кросовер Mercedes-Benz спочатку запропонують із 2,0-літровими турбочетвірками — бензиновими на 204 та 258 к. с., а також 194-сильним дизелем. Найпотужніший варіант розганяється до 100 км/год за 6,2 с і розвиває 210 км/год.

[ + – ] Кросоверу запропонують широку палітру двигунів

Згодом додадуть 3,0-літрові двигуни та гібриди, що заряджаються, потужністю 308, 329 і 375 к. с., а ще пізніше з'явиться електромобіль Mercedes EQC.

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Усі Mercedes-Benz GLC — повнопривідні та з 9-ступінчастим автоматом. За доплату запропоновані адаптивні амортизатори та пневмопідвіска.

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