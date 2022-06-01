Ціна $2,72 млн і мотор із "Формули-1": презентовано найшвидший Mercedes в історії (відео)

Лімітований Mercedes-AMG One розкупили ще до презентації. Суперкар оснащений гібридною установкою потужністю понад 1000 сил, а його максимальна швидкість перевищує 350 км/год.

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Екстремальний суперкар Mercedes-AMG One нарешті став серійним. Над купе працювали близько п'яти років, і тепер стартує виробництво лімітованої серії з 275 авто. Примітно, що всі вони вже давно розкуплені, незважаючи на нечувану ціну $2,72 мільйона. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz.

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[ + – ] Дизайн авто продиктований аеродинамікою Фото: Mercedes-Benz

Характеристики Mercedes-AMG One

Родзинка Mercedes-AMG One — його силова установка, що перекочувала прямо з "Формули-1". Бензиновий 1,6-літровий V6 працює в тандемі з чотирма електромоторами, і сумарно вони розвивають 1063 к. с. при 11 000 об/хв.

[ + – ] Антикрило доповнено технологією DRS із Формули-1 Фото: Mercedes-Benz

Суперкар розганяється до 100 км/год лише за 2,9 с, а до 200 км/год — за 7 с. Максимальна швидкість становить 352 км/год, тобто це найпотужніший і найшвидший Mercedes в історії. При цьому гібрид здатний проїхати 18 км у режимі електромобіля.

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Суперкар отримав підвіску з горизонтальними амортизаторами — як на гоночних авто. Уповільнюють його керамічні гальма діаметром 398 мм спереду та 380 мм ззаду.

[ + – ] В обробці салону використані алькантара та карбон Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes-AMG One

Зовнішній вигляд купе продиктований аеродинамікою. Низьке обтічне авто отримало кіль на даху й антикрило з функцією регулювання DRS, як у "Формулі-1". Двері піднімаються вгору.

[ + – ] Сидіння створюються з урахуванням параметрів власника Фото: Mercedes-Benz

В основі Mercedes-AMG One лежить легкий карбоновий монокок. Автомобіль довжиною майже 5 м важить 1695 кг.

[ + – ] Суперкар отримав 1063-сильну гібридну установку та розвиває 352 км/год.

Салон Mercedes-AMG One

Інтер'єр суперкара вийшов лаконічним і без вишукувань. В обробці використані карбон і алькантара. Кермо виконане в стилі "Формули-1", а інформація виводиться на два дисплеї. Ковшеподібні спортивні сидіння створюються індивідуально — з урахуванням зросту й комплекції покупця.

Раніше Фокус розповідав, що американський суперкар встановив світовий рекорд швидкості.