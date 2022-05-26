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Американський суперкар встановив новий світовий рекорд швидкості (відео)

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SSC Tuatara, новий SSC Tuatara, суперкар SSC Tuatara, світовий рекорд швидкості, найшвидше авто у світі
Фото: скриншот/youtube | Суперкар SSC Tuatara зміг розвинути 474,8 км/год

SSC Tuatara побив власне досягнення, але команда творців не збирається зупинятися на досягнутому та готує новий рекордний заїзд.

В американській Флориді на злітно-посадковій смузі аерокосмічного Центру Кеннеді встановлено новий світовий рекорд швидкості серед серійних автомобілів. Суперкар SSC Tuatara розігнався до 474,8 км/год. Відео заїзду опублікували на офіційному YouTube-каналі компанії SSC.

SSC Tuatara, новий SSC Tuatara, суперкар SSC Tuatara, світовий рекорд швидкості, найшвидше авто у світі
Рекордний заїзд провели на злітно-посадковій смузі Центру Кеннеді
Фото: скриншот/youtube

Це не перший рекордний заїзд для американського суперкара. В жовтні 2020 року його розігнали до 532 км/год, проте через неточність вимірювального обладнання рекорд не зарахували.

SSC Tuatara, новий SSC Tuatara, суперкар SSC Tuatara, світовий рекорд швидкості, найшвидше авто у світі
SSC Tuatara покращив своє ж досягнення
Фото: скриншот/youtube

Спробу довелося повторити, але в січні 2021 року SSC Tuatara зміг розвинути лише 455,3 км/год. Втім, цього вистачило для світового рекорду швидкості та його зафіксували для Книги рекордів Гіннеса.

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І ось тепер SSC Tuatara покращив своє ж досягнення. Для надійності швидкість під час заїзду заміряли трьома різними способами.

Команда SSC не збирається зупинятися на досягнутому і все ж таки хоче офіційно подолати поріг у 500 км/год. Так що Tuatara готуватимуть до нової рекордної спроби.

SSC Tuatara оснащений 1750-сильним V8 та теоретично здатний перевищити 500 км/год

Суперкар SSC Tuatara оснащений 5,9-літровим V8 твін-турбо потужністю 1750 к. с. і відрізняється дуже продуманою аеродинамікою. До 100 км/год він розганяється лише за 2,3 с. Вартість автомобіля — близько 1,3 мільйона доларів.

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