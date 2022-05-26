Американский суперкар установил новый мировой рекорд скорости (видео)

SSC Tuatara побил собственное достижение, но команда создателей не собирается останавливаться на достигнутом и готовит новый рекордный заезд.

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В американской Флориде на взлетно-посадочной полосе аэрокосмического Центра Кеннеди установлен новый мировой рекорд скорости среди серийных автомобилей. Суперкар SSC Tuatara разогнался до 474,8 км/ч. Видео заезда опубликовали на официальном Youtube-канале компании SSC.

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[ + – ] Рекордный заезд провели на взлетно-посадочной полосе Центра Кеннеди Фото: скриншот/youtube

Следует отметить, что это не первый рекордный заезд для американского суперкара. В октябре 2020 года его разогнали до 532 км/ч, однако из-за неточности измерительного оборудования рекорд не засчитали.

[ + – ] SSC Tuatara улучшил свое же достижение Фото: скриншот/youtube

Попытку пришлось повторить, но в январе 2021 года SSC Tuatara смог развить только 455,3 км/ч. Впрочем, этого хватило для мирового рекорда скорости и его зафиксировали для Книги рекордов Гиннеса.

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И вот теперь SSC Tuatara улучшил свое же достижение. Для надежности скорость во время заезда замеряли тремя разными способами.

Команда SSC не собирается останавливаться на достигнутом и все же хочет официально преодолеть порог в 500 км/ч. Так что Tuatara будут готовить к новой рекордной попытке.

[ + – ] SSC Tuatara оснащен 1750-сильным V8 и теоретически способен превысить 500 км/ч

Суперкар SSC Tuatara оснащен 5,9-литровым V8 твин-турбо мощностью 1750 л. с. и отличается очень продуманной аэродинамикой. До 100 км/ч он разгоняется всего за 2,3 с. Стоимость автомобиля – около 1,3 миллиона долларов.

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