UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Американский суперкар установил новый мировой рекорд скорости (видео)

141
SSC Tuatara, новый SSC Tuatara, суперкар SSC Tuatara, мировой рекорд скорости, самое быстрое авто в мире
Фото: скриншот/youtube | Суперкар SSC Tuatara смог развить 474,8 км/ч

SSC Tuatara побил собственное достижение, но команда создателей не собирается останавливаться на достигнутом и готовит новый рекордный заезд.

В американской Флориде на взлетно-посадочной полосе аэрокосмического Центра Кеннеди установлен новый мировой рекорд скорости среди серийных автомобилей. Суперкар SSC Tuatara разогнался до 474,8 км/ч. Видео заезда опубликовали на официальном Youtube-канале компании SSC.

SSC Tuatara, новый SSC Tuatara, суперкар SSC Tuatara, мировой рекорд скорости, самое быстрое авто в мире
Рекордный заезд провели на взлетно-посадочной полосе Центра Кеннеди
Фото: скриншот/youtube

Следует отметить, что это не первый рекордный заезд для американского суперкара. В октябре 2020 года его разогнали до 532 км/ч, однако из-за неточности измерительного оборудования рекорд не засчитали.

SSC Tuatara, новый SSC Tuatara, суперкар SSC Tuatara, мировой рекорд скорости, самое быстрое авто в мире
SSC Tuatara улучшил свое же достижение
Фото: скриншот/youtube

Попытку пришлось повторить, но в январе 2021 года SSC Tuatara смог развить только 455,3 км/ч. Впрочем, этого хватило для мирового рекорда скорости и его зафиксировали для Книги рекордов Гиннеса.

Важно
Клуб 400 км/ч: ТОП-10 самых быстрых автомобилей в мире
Клуб 400 км/ч: ТОП-10 самых быстрых автомобилей в мире

И вот теперь SSC Tuatara улучшил свое же достижение. Для надежности скорость во время заезда замеряли тремя разными способами.

Команда SSC не собирается останавливаться на достигнутом и все же хочет официально преодолеть порог в 500 км/ч. Так что Tuatara будут готовить к новой рекордной попытке.

SSC Tuatara оснащен 1750-сильным V8 и теоретически способен превысить 500 км/ч

Суперкар SSC Tuatara оснащен 5,9-литровым V8 твин-турбо мощностью 1750 л. с. и отличается очень продуманной аэродинамикой. До 100 км/ч он разгоняется всего за 2,3 с. Стоимость автомобиля – около 1,3 миллиона долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что новый американский электромобиль Lucid Air установил рекорд пробега на одной зарядке — проехал свыше 1000 км.