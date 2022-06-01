Цена $2,72 млн и мотор из Формулы-1: презентован самый быстрый Mercedes в истории (видео)
Лимитированный Mercedes-AMG One раскупили еще до презентации. Суперкар оснащен гибридной установкой мощностью более 1000 сил, а его максимальная скорость превышает 350 км/ч.
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Экстремальный суперкар Mercedes-AMG One наконец стал серийным. Над купе работали около пяти лет и вот теперь стартует производство лимитированной серии из 275 авто. Примечательно, что все они уже давно раскуплены, несмотря на баснословную цену в $2,72 миллиона. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Mercedes-Benz.
Характеристики Mercedes-AMG One
Изюминка Mercedes-AMG One – его силовая установка, перекочевавшая прямиком из Формулы-1. Бензиновый 1,6-литровый V6 работает в тандеме с четырьмя электромоторами и суммарно они развивают 1063 л. с. при 11 000 об/мин.
Суперкар разгоняется до 100 км/ч всего за 2,9 с, а до 200 км/ч – за 7 с. Максимальная скорость составляет 352 км/ч, то есть это самый мощный и быстрый Mercedes в истории. При этом гибрид способен проехать 18 км в режиме электромобиля.Важно
Суперкар получил подвеску с горизонтальными амортизаторами – как на гоночных авто. Замедляют его керамические тормоза диаметром 398 мм спереди и 380 мм сзади.
Дизайн Mercedes-AMG One
Внешний вид купе продиктован аэродинамикой. Низкое обтекаемое авто получило киль на крыше и антикрыло с функцией регулировки DRS, как в Формуле-1. Двери поднимаются вверх.
В основе Mercedes-AMG One лежит легкий карбоновый монокок. Авто длиной почти 5 м весит 1695 кг.
Салон Mercedes-AMG One
Интерьер суперкара получился лаконичным и без изысков. В отделке использованы карбон и алькантара. Руль выполнен в стиле Формулы-1, а информация выводится на два дисплея. Ковшеобразные спортивные сиденья создаются индивидуально – с учетом роста и комплекции покупателя.
Ранее Фокус рассказывал, что американский суперкар установил мировой рекорд скорости.