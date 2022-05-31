Водитель редкого суперкара Ferrari протаранил пять авто и сбежал с места ДТП (видео)

Дорогой Ferrari SF90 Stradale на большой скорости врезался в припаркованные автомобили. Полиция разыскивает виновника аварии.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Великобритании разбили новейший суперкар Ferrari SF90 Stradale стоимостью свыше 600 тыс. евро. Водитель эксклюзивного авто поспешил покинуть место ДТП. Об этом пишет издание Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Инцидент имел место вечером 25 мая в городке Хейлзоуин близ Бирмингема, но известно о нем стало только сейчас. На видео с камер наблюдения видно, что суперкар Ferrari на большой скорости врезался в ряд припаркованных автомобилей.

[ + – ] Суперкар серьезно пострадал в ДТП Фото: Daily Mail

Новый Ferrari SF90 Stradale серьезно пострадал и сработали подушки безопасности, а вот водитель очевидно не получил травм. Мало того, он быстро выбрался из автомобиля и скрылся в неизвестном управлении.

Важно

Военнослужащих освободили от компенсации ущерба при ДТП

Полиция забрала машину для экспертизы и на данный момент пытается установить личность водителя. Вполне возможно, что он не был владельцем Ferrari и именно поэтому спешно покинул место ДТП.

[ + – ] Ferrari SF90 Stradale способен развить 340 км/ч Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari SF90 Stradale – самая мощная и быстрая модель в современной линейке итальянской марки. Полноприводное купе оснащено гибридной установкой мощностью 1000 л. с. и способно разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить скорость свыше 340 км/ч. Вместе с тем, авто может проехать 25 км в электрическом режиме и расходует всего 6,1 л/100 км.

[ + – ] Полиция ищет водителя, скрывшегося с места ДТП

Примечательно, что ранее еще один Ferrari SF90 Stradale попал в ДТП в Дубае. За рулем был молодой украинский миллионер, причем позже он купил себе точно такой же суперкар.

Также Фокус писал, что гонщик Формулы-1 разбил в Монако винтажный гоночный болид Ferrari стоимостью 1,5 миллиона долларов.