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Водитель редкого суперкара Ferrari протаранил пять авто и сбежал с места ДТП (видео)

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Фото: Daily Mail | Ferrari SF90 Stradale разбили в Великобритании

Дорогой Ferrari SF90 Stradale на большой скорости врезался в припаркованные автомобили. Полиция разыскивает виновника аварии.

В Великобритании разбили новейший суперкар Ferrari SF90 Stradale стоимостью свыше 600 тыс. евро. Водитель эксклюзивного авто поспешил покинуть место ДТП. Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент имел место вечером 25 мая в городке Хейлзоуин близ Бирмингема, но известно о нем стало только сейчас. На видео с камер наблюдения видно, что суперкар Ferrari на большой скорости врезался в ряд припаркованных автомобилей.

Ferrari SF90, Ferrari SF90 Stradale, новый Ferrari SF90 Stradale, суперкар Ferrari, разбитый Ferrari
Суперкар серьезно пострадал в ДТП
Фото: Daily Mail

Новый Ferrari SF90 Stradale серьезно пострадал и сработали подушки безопасности, а вот водитель очевидно не получил травм. Мало того, он быстро выбрался из автомобиля и скрылся в неизвестном управлении.

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Полиция забрала машину для экспертизы и на данный момент пытается установить личность водителя. Вполне возможно, что он не был владельцем Ferrari и именно поэтому спешно покинул место ДТП.

Ferrari SF90, Ferrari SF90 Stradale, новый Ferrari SF90 Stradale, суперкар Ferrari, разбитый Ferrari
Ferrari SF90 Stradale способен развить 340 км/ч
Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari SF90 Stradale – самая мощная и быстрая модель в современной линейке итальянской марки. Полноприводное купе оснащено гибридной установкой мощностью 1000 л. с. и способно разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить скорость свыше 340 км/ч. Вместе с тем, авто может проехать 25 км в электрическом режиме и расходует всего 6,1 л/100 км.

Полиция ищет водителя, скрывшегося с места ДТП

Примечательно, что ранее еще один Ferrari SF90 Stradale попал в ДТП в Дубае. За рулем был молодой украинский миллионер, причем позже он купил себе точно такой же суперкар.

Также Фокус писал, что гонщик Формулы-1 разбил в Монако винтажный гоночный болид Ferrari стоимостью 1,5 миллиона долларов.