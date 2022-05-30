Военнослужащих освободили от компенсации ущерба при ДТП

Военнослужащим и военным частям не придется выплачивать компенсации при ДТП. Средства для этого возьмут из фонда защиты потерпевших МТСБУ.

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Защитники Украины во время военного положения не будут выплачивать компенсацию причиненного в ДТП ущерба даже при отсутствии "автогражданки". Такое решение приняло Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ). Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.

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В МТСБУ приняли решение, что в случае вины в ДТП военнослужащие, а также их военные части, освобождаются выплат регрессов (компенсации ущерба). Функцию возложат на МТСБУ – средства для этого будут брать из фонда защиты потерпевших.

Кроме того, решение имеет обратную силу во времени, то есть распространяется на уже принятые судебные решение о компенсации ущерба при ДТП. Принудительное взыскание средств с военнослужащих и военных частей будет прекращено.

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Решение МТСБУ о компенсации ущерба будет действовать не только во время военного положения, но и на протяжении полугода после его окончания.

"МТСБУ с начала войны делает все возможное для поддержки украинских граждан и ВСУ. Наши защитники, военнослужащие ВСУ, сейчас сконцентрированы на главной задаче – обороне страны, так что ничто не должно отвлекать их от нее, даже страхование. Компенсация всем пострадавшим в случае наступления ДТП, вызванного военнослужащим ВСУ, как всегда, будет произведена из гарантийного фонда Бюро", — подчеркнул гендиректор МТСБУ Владимир Шевченко.

В то же время в МТСБУ напоминают, что граждане Украины обязаны иметь полис страхования гражданской ответственности и во время военного положения.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют существенно усилить ответственность за нарушение ПДД.