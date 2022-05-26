В Украине планируют значительно усилить ответственность за нарушение ПДД

Депутаты предлагают увеличивать штрафы особо злостным нарушителям ПДД, а также вернуть систему штрафных баллов. Кроме того, предлагается усилить ответственность автошкол за некачественную подготовку водителей.

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Народные депутаты предлагают усилить борьбу с нарушителями правил дорожного движения во время военного положения. В Верховной Раде зарегистрированы сразу несколько законопроектов, ужесточающих ответственность за нарушение ПДД. Об этом заявил замглавы парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко, сообщает "Укринформ".

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В частности, проект закона №7026-1 предлагает увеличивать штрафы при систематических нарушениях ПДД.

[ + – ] Депутаты предлагают вернуть штрафные баллы Фото: Патрульная полиция

"За систематические нарушения ПДД размер штрафа увеличивается. От трех до пяти правонарушений – вдвое, от пяти до десяти – в пять, более 10 раз – лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет. Под систематическим правонарушением понимается совершение трех и более таких противоправных действий в течение года", — объяснил Владимир Крейденко.

Законопроект №6502 предлагает вернуть штрафные баллы за нарушения ПДД, зафиксированные не в автоматическом режиме. Если водитель наберет 12 баллов, то его лишат водительского удостоверения и заставят повторно сдавать экзамены на права.

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А проект закона №7354 усиливает ответственность автошкол за нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспорта. Кроме того, ужесточается ответственность должностных лиц за нарушение порядка государственной аккредитации школ, аттестации специалистов и порядка оформления или выдачи удостоверения водителя. Владимир Крейденко сообщил, что слабая подготовка водителей в автошколах влияет на уровень безопасности дорожного движения.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине изменили процедуру обучения водителей и получения водительских прав.