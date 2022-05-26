В Україні планують значно посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Депутати пропонують збільшувати штрафи особливо злісним порушникам правил дорожнього руху, а також повернути систему штрафних балів. Крім того, пропонується посилити відповідальність автошкіл за неякісну підготовку водіїв.

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Народні депутати пропонують посилити боротьбу з порушниками правил дорожнього руху під час воєнного стану. У Верховній Раді зареєстровано відразу кілька законопроєктів, які посилюють відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Про це заявив заступник голови парламентського комітету з транспорту й інфраструктури Володимир Крейденко, повідомляє "Укрінформ".

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Зокрема, проєкт закону №7026-1 пропонує збільшувати штрафи за систематичних порушень правил дорожнього руху.

[ + – ] Депутати пропонують повернути штрафні бали Фото: Патрульна поліція

"За систематичні порушення правил дорожнього руху розмір штрафу збільшується. Від трьох до п'яти правопорушень — удвічі, від п'яти до десяти — у п'ять, понад 10 разів — позбавлення права керування транспортним засобом строком до двох років. Під систематичним правопорушенням розуміється вчинення трьох і більше таких протиправних дій протягом року", — пояснив Володимир Крейденко.

Законопроєкт №6502 пропонує повернути штрафні бали за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі. Якщо водій набере 12 балів, то його позбавлять посвідчення водія та змусять повторно складати іспити на права.

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А проєкт закону №7354 посилює відповідальність автошкіл за порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспорту. Крім того, посилюється відповідальність посадових осіб за порушення порядку державної акредитації шкіл, атестації спеціалістів іпорядку оформлення або видачі посвідчення водія. Володимир Крейденко повідомив, що слабка підготовка водіїв у автошколах упливає на рівень безпеки дорожнього руху.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні змінили процедуру навчання водіїв і отримання прав водія.