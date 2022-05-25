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В Україні змінили процедуру отримання прав водія

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Навчання водінню, водійські права, навчання в автошколах, отримати права, іспит на права
Фото: Скріншот з відео на YouTube-каналі ДТРК МІСТО | До уроків водіння не допустять без складання теоретичного іспиту

До навчання водінню тепер допускатимуть лише після складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Механізм підготовки водіїв в Україні зазнає змін. Відповідна постанова вже прийнята та набуде чинності з 24 липня. Про це повідомляють на сторінці Головного сервісного центру МВС у Facebook.

Навчання водінню, водійські права, навчання в автошколах, отримати права, іспит на права
Порядок отримання прав водія змінений
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Для отримання посвідчення водія водію необхідно зробити п'ять кроків:

  1. Пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати свідоцтво, що діє 1 рік (тепер — без складання внутрішнього іспиту).
  2. Скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання.
  3. Вибрати автошколу для практичної підготовки та пройти там навчання.
  4. Скласти внутрішній практичний іспит та отримати свідоцтво в автошколі, що діє 2 роки.
  5. У сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія.
Навчання водінню, водійські права, навчання в автошколах, отримати права, іспит на права
Отримати права після позбавлення посвідчення тепер можна в будь-якому сервісному центрі МВС
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Тобто тепер до навчання водінню допускатимуть тільки після складання іспиту з теорії. До речі, вивчати ПДР незабаром дозволять самостійно — без відвідування автошколи.

Важливо
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У постанові МВС передбачені й інші нововведення. Так, особи, в яких закінчився термін позбавлення прав водія, можуть скласти іспит і отримати їх у будь-якому сервісному центрі МВС. Раніше це можна було зробити лише за місцем реєстрації. Крім того, індивідуальні платні номери за два місяці можна буде отримувати для всіх авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні планують посилити покарання за незаконне використання автомобільних номерів.