RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Поставити авто на облік тепер можна не лише в сервісному центрі: що пропонує МВС

147
реєстрація авто, сервісний центр МВС, поставити авто на облік, перереєстрація авто, додаток
Фото: Із сайту головного сервісного центру МВС | Для реєстрації авто тепер не обов'язково відвідувати сервісний центр МВС

У МВС дозволили реєструвати транспорт у центрах надання адмінпослуг, а невдовзі це можна буде зробити навіть дистанційно.

В Україні впроваджують нові засоби реєстрації авто. Тепер для цього не обов'язково їхати до сервісного центру МВС, а незабаром це можна буде зробити, не виходячи з дому.

Зокрема, Кабінет Міністрів 17 травня ухвалив постанову, що дозволяє реєстрацію, перереєстрацію та зняття з обліку б/у авто в центрах надання адміністративних послуг. Раніше така послуга була доступна тільки для нових транспортних засобів.

реєстрація авто, сервісний центр МВС, поставити авто на облік, перереєстрація авто, додаток
Реєстрація авто через "Дію" запрацює незабаром
Фото: С сайта приложения государственных услуг «Дія»

Мало того, незабаром нарешті запрацює реєстрація вживаних авто онлайн через додаток "Дія". Про це написав у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий. Нагадаємо, її анонсували ще минулого року.

Зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб можна буде дистанційно. Виняток — експертне дослідження автомобіля, проте його планують виділити окремо від процедури постановки на облік.

Важливо
Паркування в Києві знову стало платним: ціни й основні правила
Паркування в Києві знову стало платним: ціни й основні правила

Реєстрація авто онлайн проходитиме за таким алгоритмом:

  • укладається договір купівлі авто в телефоні через додаток "Дія";
  • договір автоматично надходить на сервер МВС, де авто проходить усі передбачені перевірки;
  • якщо перевірка пройшла успішно — електронний техпаспорт з'явиться в телефоні покупця;
  • номерні знаки можна залишити на авто або самостійно придбати у виробника.

Раніше Фокус повідомляв, що українці незабаром матимуть змогу вивчати ПДР самостійно — без відвідування автошколи.