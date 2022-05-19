Поставити авто на облік тепер можна не лише в сервісному центрі: що пропонує МВС
У МВС дозволили реєструвати транспорт у центрах надання адмінпослуг, а невдовзі це можна буде зробити навіть дистанційно.
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В Україні впроваджують нові засоби реєстрації авто. Тепер для цього не обов'язково їхати до сервісного центру МВС, а незабаром це можна буде зробити, не виходячи з дому.
Зокрема, Кабінет Міністрів 17 травня ухвалив постанову, що дозволяє реєстрацію, перереєстрацію та зняття з обліку б/у авто в центрах надання адміністративних послуг. Раніше така послуга була доступна тільки для нових транспортних засобів.
Мало того, незабаром нарешті запрацює реєстрація вживаних авто онлайн через додаток "Дія". Про це написав у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий. Нагадаємо, її анонсували ще минулого року.
Зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб можна буде дистанційно. Виняток — експертне дослідження автомобіля, проте його планують виділити окремо від процедури постановки на облік.Важливо
Реєстрація авто онлайн проходитиме за таким алгоритмом:
- укладається договір купівлі авто в телефоні через додаток "Дія";
- договір автоматично надходить на сервер МВС, де авто проходить усі передбачені перевірки;
- якщо перевірка пройшла успішно — електронний техпаспорт з'явиться в телефоні покупця;
- номерні знаки можна залишити на авто або самостійно придбати у виробника.
Раніше Фокус повідомляв, що українці незабаром матимуть змогу вивчати ПДР самостійно — без відвідування автошколи.