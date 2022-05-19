Поставить авто на учет теперь можно не только в сервисном центре: что предлагает МВД

В МВД разрешили регистрировать транспорт в центрах предоставления админуслуг, а вскоре это можно будет сделать даже дистанционно.

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В Украине внедряют новые способы регистрации авто. Теперь для этого не обязательно ехать в сервисный центр МВД, а вскоре это можно будет сделать не выходя из дома.

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В частности, Кабинет Министров 17 мая принял постановление, разрешающие регистрацию, перерегистрацию и снятие с учета б/у авто в центрах предоставления административных услуг. Ранее такая услуга там была доступна только для новых транспортных средств.

[ + – ] Регистрация авто через "Дию" заработает в скором времени Фото: С сайта приложения государственных услуг «Дія»

Мало того, вскоре наконец заработает регистрация б/у авто онлайн через приложение "Дия". Об этом написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый. Напомним, ее анонсировали еще в прошлом году.

Зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство можно будет дистанционно. Исключение – экспертное исследование автомобиля, однако его планируют выделить отдельно от процедуры постановки на учет.

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Регистрация авто онлайн будет проходить по такому алгоритму:

заключается договор покупки авто в телефоне через приложение "Дия";

договор автоматически поступает на сервер МВД, где авто проходит все предусмотренные проверки;

если проверка прошла успешно – электронный техпаспорт появится в телефоне покупателя;

номерные знаки можно оставить на авто, или самостоятельно приобрести у производителя.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы вскоре смогут изучать ПДД самостоятельно — без посещения автошколы.