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Поставить авто на учет теперь можно не только в сервисном центре: что предлагает МВД

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Фото: с сайта главного сервисного центра МВД | Для регистрации авто теперь не обязательно посещать сервисный центр МВД

В МВД разрешили регистрировать транспорт в центрах предоставления админуслуг, а вскоре это можно будет сделать даже дистанционно.

В Украине внедряют новые способы регистрации авто. Теперь для этого не обязательно ехать в сервисный центр МВД, а вскоре это можно будет сделать не выходя из дома.

В частности, Кабинет Министров 17 мая принял постановление, разрешающие регистрацию, перерегистрацию и снятие с учета б/у авто в центрах предоставления административных услуг. Ранее такая услуга там была доступна только для новых транспортных средств.

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Регистрация авто через "Дию" заработает в скором времени
Фото: С сайта приложения государственных услуг «Дія»

Мало того, вскоре наконец заработает регистрация б/у авто онлайн через приложение "Дия". Об этом написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый. Напомним, ее анонсировали еще в прошлом году.

Зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство можно будет дистанционно. Исключение – экспертное исследование автомобиля, однако его планируют выделить отдельно от процедуры постановки на учет.

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Регистрация авто онлайн будет проходить по такому алгоритму:

  • заключается договор покупки авто в телефоне через приложение "Дия";
  • договор автоматически поступает на сервер МВД, где авто проходит все предусмотренные проверки;
  • если проверка прошла успешно – электронный техпаспорт появится в телефоне покупателя;
  • номерные знаки можно оставить на авто, или самостоятельно приобрести у производителя.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы вскоре смогут изучать ПДД самостоятельно — без посещения автошколы.