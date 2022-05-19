Поставить авто на учет теперь можно не только в сервисном центре: что предлагает МВД
В МВД разрешили регистрировать транспорт в центрах предоставления админуслуг, а вскоре это можно будет сделать даже дистанционно.
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В Украине внедряют новые способы регистрации авто. Теперь для этого не обязательно ехать в сервисный центр МВД, а вскоре это можно будет сделать не выходя из дома.
В частности, Кабинет Министров 17 мая принял постановление, разрешающие регистрацию, перерегистрацию и снятие с учета б/у авто в центрах предоставления административных услуг. Ранее такая услуга там была доступна только для новых транспортных средств.
Мало того, вскоре наконец заработает регистрация б/у авто онлайн через приложение "Дия". Об этом написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый. Напомним, ее анонсировали еще в прошлом году.
Зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство можно будет дистанционно. Исключение – экспертное исследование автомобиля, однако его планируют выделить отдельно от процедуры постановки на учет.Важно
Регистрация авто онлайн будет проходить по такому алгоритму:
- заключается договор покупки авто в телефоне через приложение "Дия";
- договор автоматически поступает на сервер МВД, где авто проходит все предусмотренные проверки;
- если проверка прошла успешно – электронный техпаспорт появится в телефоне покупателя;
- номерные знаки можно оставить на авто, или самостоятельно приобрести у производителя.
Ранее Фокус сообщал, что украинцы вскоре смогут изучать ПДД самостоятельно — без посещения автошколы.