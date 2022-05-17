Парковка в Киеве снова стала платной: цены и основные правила
Парковка в столице платная в будни с 8.00 до 20.00. Оплатить ее по-прежнему можно только по безналичному расчету.
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В Киеве вернули плату за парковку транспорта. Соответствующее решение принял 16 мая столичный городской совет. Об этом сообщается на официальной странице Киевской городской госадминистрации.
Основные правила парковки в Киеве не изменились. Как и ранее, плата взимается исключительно в будние дни с 8.00 до 22.00, а в остальное время стоянка является бесплатной.
Цены на парковку в Киеве остались прежними:
- І зона – 35 гривен в час
- ІІ зона – 25 гривен в час
- ІІІ зона – 5 гривен в час
В КГГА напоминают, что оплата парковки в Киеве осуществляется исключительно по безналичному расчету – через терминалы или мобильное приложение "Киев цифровой". Если у водителей требуют наличные, то это незаконно и, скорее всего, эти деньги идут мимо кассы и не пополняют бюджет города.
За безопасностью и соблюдением правил парковки следят инспекторы. Интересная деталь: во время воздушной тревоги им запретили выписывать штрафы нарушителям. Сумма штрафа также не изменилась и составляет 340-680 гривен.Важно
Примечательно, что несколько дней назад в КГГА сообщили, что на столичные улицы возвращаются эвакуаторы, однако парковка в Киеве во время военного положения остается бесплатной. Теперь же киевские власти изменили свое мнение.
Также Фокус сообщал, что в Украине предлагают усилить наказание за неправильное использование автомобильных номеров.