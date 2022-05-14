На дороги Украины возвращаются камеры фиксации нарушений

С 16 мая должны заработать 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях

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С начала вторжения ВС РФ в Украину камеры автоматической фиксации были отключены со "стратегической целью". Но с понедельника, 16 мая, на автомобильные дороги некоторых украинских городов вернется фиксация нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме. Об этом сообщила патрульная полиция Украины в своем Telegram-канале.

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"Война внесла много корректив в нашей привычной жизни. С начала войны были выключены камеры автоматической фиксации в основном со стратегической целью. Но во время войны не стоит забывать о безопасности дорожного движения, ведь несоблюдение ПДД также продолжает ежедневно убивать наших граждан. А превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими", — говорится в сообщении.

Патрульные отметили, что до войны система автоматической фиксации отлично себя зарекомендовала и доказала свою эффективность, так что сейчас она готова вернуться к работе.

В патрульной службе сообщили, что с 16 мая приборы фиксации правонарушений заработают на автомобильных дорогах Киева, Белой Церкви, Винницы, Кривого Рога, Сум, Житомира, Хуста, Мукачева, Ивано-Франковска, Полтавы, Тернополя, Хмельницкого, Кропивницкого, Одессы, Кременчуга, Черкасс, Черновцов, Чернигова, Луцка, Львова.

А также в Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровненской областях.

"Сейчас заработают 128 камер, которые расположены в 20 городах и 10 областях", — резюмировали в Нацполиции.

Также с 16 мая в Киеве в коммунальном общественном транспорте снова будут брать оплату за проезд. Некоторое время после вторжения российских войск, проезд в метро и наземном транспорте был бесплатным. Но если в коммунальном транспорте плата за проезд останется прежней – 8 гривен, то в маршрутках стоимость проезда может возрасти до 15 гривен. Это связано с дефицитом топлива и ростом цен на бензин и дизельное топливо.