На дороги України повертаються камери фіксації порушень

Із 16 травня мають запрацювати 128 камер, розташованих у 20 містах і 10 областях.

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Із початку вторгнення ЗС РФ в Україну камери автоматичної фіксації було відключено зі "стратегічною метою". Але з понеділка, 16 травня, на автомобільні дороги деяких українських міст повернеться фіксація порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Про це повідомила патрульна поліція України у своєму Telegram-каналі.

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"Війна внесла багато корективів у наше звичне життя. З початку війни було вимкнено камери автоматичної фіксації в основному зі стратегічною метою. Але під час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання правил дорожнього руху також продовжує щодня вбивати наших громадян. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими", — йдеться в повідомленні.

Патрульні зазначили, що до війни система автоматичної фіксації чудово себе зарекомендувала та довела свою ефективність, тому зараз вона готова повернутися до роботи.

У патрульній службі повідомили, що з 16 травня прилади фіксації правопорушень запрацюють на автомобільних дорогах Києва, Білої Церкви, Вінниці, Кривого Рогу, Сум, Житомира, Хуста, Мукачева, Івано-Франківська, Полтави, Тернополя, Хмельницького, Кропивницького, Одеси, Кременчука, Черкас, Чернівців, Чернігова, Луцька, Львова.

А також у Київській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській областях.

"Зараз запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах і 10 областях", — резюмували в Нацполіції.

Також із 16 травня в Києві в комунальному громадському транспорті знову братимуть оплату за проїзд. Деякий час після вторгнення російських військ проїзд у метро та наземному транспорті був безплатним. Але якщо в комунальному транспорті плата за проїзд залишиться колишньою — 8 гривень, то в маршрутках вартість проїзду може зрости до 15 гривень. Це пов'язано з дефіцитом палива та зростанням цін на бензин і дизельне паливо.