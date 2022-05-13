Паливна криза в Україні: проїзд у маршрутках Києва може подорожчати до 15 гривень

Якщо пальне продаватимуть по 60-70 гривень за літр, до червня київські маршрутники підвищать оплату проїзду. Наразі вони завантажені на 30% через відсутність палива, каже голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

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Ціна проїзду в маршрутках Києва може збільшитись до 15 гривень через зростання цін на пальне. Про це сказав голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко в коментарі агентству "УНН".

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Таке сильне підвищення ціни якщо вартість пального зростуть до 60 чи 70 гривень. Приватні перевізники в цьому разі піднімуть вартість проїзду ближче до червня, пояснив Моїсеєнко.

Глава асоціації заявив, що київські маршрутки виїжджають на 30% через відсутність пального та пасажиропотоку.

[ + – ] Київські маршрутки виїжджають на 30% Фото: socportal.info

Мер Києва Віталій Кличко 10 травня говорив, що ціну проїзду у громадському транспорті залишать на довоєнному рівні — 8 гривень. Місто, за його словами, не потягне безплатний проїзд у громадському транспорті.

Безплатним проїзд у трамваях, тролейбусах, метро та автобусах Києва зробили в перший день повномасштабної війни з Росією.

Нестача палива в Україні — на АЗС знову черги

Жителі Києва продовжують повідомляти про дефіцит палива. Водії змушені займати чергу на АЗС з 6:00 ранку та заправитися лише до 10:00. У деяких регіонах суттєво подорожчав автогаз — майже до 40 гривень за літр.

В Офісі Президент України запевняють, що ситуація з паливом в Україні покращується з кожним днем. Імпорт палива в Україну збільшили у понад 5 разів, якщо порівняти з положенням, яке було 1,5 місяця тому.

Мінекономіки заявляє, що у травні проти березня постачання пального автомобілями зросло у 15 разів, а залізницею та річковим транспортом — у 5. Потреби в бензині на травень чиновники оцінили у 120 тисяч тонн, а дизеля — у 254 тисячі тонн.

[ + – ] Постачання пального автомобілями зросло в 15 разів Фото: autocentre.ua

Транспортування зазначеного обсягу палива можна забезпечити внаслідок збільшення пропускної спроможності автопереходів та залізничного навантаження. Україна також отримала позитивні сигнали щодо постачання палива з Польщі, зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, що київська влада хоче з 16 травня відновити оплату за проїзд у метро та іншому громадському транспорті. Перший заступник керівника КМДА Микола Поворозник пояснив це виплатами зарплат працівникам критичної інфраструктури, закупівлею запчастин та пального.

Нагадаємо, на початку травня Київський метрополітен оголосив про дерусифікацію деяких станцій метро. Зокрема, мешканцям столиці пропонують проголосувати за нові назви для "Мінської", "Героїв Дніпра", "Лева Толстого", "Берестейської" та "Дружби народів".