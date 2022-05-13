Топливный кризис в Украине: проезд в маршрутках Киева может подорожать до 15 гривен

Если горючее будут продавать по 60-70 гривен за литр, к июню киевские маршрутчики повысят оплату проезда. Сейчас они загружены на 30% из-за отсутствия топлива, говорит глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

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Цена проезда в маршрутках Киева может увеличиться до 15 гривен из-за роста цен на топливо. Об этом сказал глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко в комментарии агентству "УНН".

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Столь сильное повышение цены если стоимость горючего вырастут до 60 или 70 гривен. Частные перевозчики в этом случае поднимут стоимость проезда ближе к июню, пояснил Моисеенко.

Глава ассоциации заявил, что киевские маршрутки выезжают на 30% из-за отсутствия горючего и пассажиропотока.

[ + – ] Киевские маршрутки выезжают на 30% Фото: socportal.info

Мэр Киева Виталий Кличко 10 мая говорил, что цену проезда в общественном транспорте оставят на довоенном уровне – 8 гривен. Город, по его словам, не потянет бесплатный проезд в общественном транспорте.

Бесплатным проезд в трамваях, троллейбусах, метро и автобусах Киева сделали в первый день полномасштабной войны с Россией.

Нехватка топлива в Украине – на АЗС снова очереди

Жители Киева продолжают сообщать о дефиците топлива. Водители вынуждены занимать очередь на АЗС с 6:00 утра и заправиться лишь к 10:00. В некоторых регионах существенно подорожал автогаз – почти до 40 гривен за литр.

В Офисе Президент Украины уверяют, что ситуация с топливом в Украине улучшается с каждым днем. Импорт топлива в Украину увеличили в более чем 5 раз по сравнению с положением, которое было 1,5 месяца назад.

Минэкономики заявляет, что в мае по сравнению с мартом поставка горючего автомобилями выросла в 15 раз, а по железной дороге и речным транспортом – в 5. Потребности в бензине на май чиновники оценили в 120 тысяч тонн, а дизеля – в 254 тысячи тонн.

[ + – ] Поставка горючего автомобилями выросла в 15 раз Фото: autocentre.ua

Транспортировку указанного объема топлива можно обеспечить за счет увеличения пропускной способности автопереходов и железнодорожной перегрузки. Украина также получила положительные сигналы по поставке топлива из Польши, отметили в министерстве.

Напомним, что киевские власти хотят с 16 мая возобновить оплату за проезд в метро и другом общественном транспорте. Первый заместитель руководителя КГГА Николай Поворозник объяснил это выплатами зарплат сотрудникам критической инфраструктуры, закупкой запчастей и горючего.

Напомним, в начале мая Киевский метрополитен объявил о дерусификации некоторых станций метро. В частности, жителям столицы предлагают проголосовать за новые названия для "Минской", "Героев Днепра", "Льва Толстого", "Берестейской" и "Дружбы народов".