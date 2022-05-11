Бензину быть: у Зеленского обещают улучшение ситуации на рынке топлива (видео)

По словам заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы, сегодня объемы импорта топлива уже соответствуют потреблению бензина и дизеля на заправках.

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В настоящее время объемы импорта топлива в Украину увеличились в более чем пять раз по сравнению с ситуацией полтора месяца назад. Об этом сегодня во время брифинга рассказал заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

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Он заверил, что ОП вместе с правительством проводят активную работу по восстановлению всех логистических связей с европейскими партнерами.

"Сейчас объемы импорта топлива уже фактически соответствуют потреблению бензина и дизеля на заправках. Бензин и дизель будет, ситуация улучшается с каждым днем. Все больше заправок будут открываться и продавать топливо", — подчеркнул политик.

Шурма напомнил, что войска РФ с первого дня вторжения целенаправленно уничтожали всю украинскую инфраструктуру обеспечения нефтепродуктами. Враг разбомбил десятки нефтебаз и заблокировал Черное море, которое было каналом поставок импортного топлива. Из-за военных действий прекратились поставки из Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Беларуси. Поэтому сегодня Украине приходится практически с нуля восстанавливать всю инфраструктуру поставок от западных партнеров, отметил Шурма.

По его словам, восточноевропейская инфраструктура, а именно порты, железные дороги, цистерны, заводы, оказались не готовы к переработке и транспортировке топлива в необходимом Украине количестве. Он уточнил, что речь идет об 1 млн тонн бензина и дизеля ежемесячно.

Также Шурма попросил население страны сохранить спокойствие и не создавать лишний ажиотаж. Это позволит поставщикам быстрее наладить ситуацию и обеспечить все заправки топливом.

Политик отметил, что в Украине также будет создан стратегический запас нефтепродуктов, который "невозможно будет разбомбить и разрушить". Этот резерв позволит обеспечить стабильный рынок топлива в ближайшие месяцы.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о подорожании топлива в Украине из-за сложностей с поставками. Однако он заверил, что что дефицит топлива вскоре будет восполнен, а цены вырастут на несколько гривен.

Ранее правительство анонсировало поставку на украинский рынок 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля для снижения дефицита.