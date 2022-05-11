Бензину бути: у Зеленського обіцяють покращення ситуації на ринку палива (відео)

За словами заступника керівника ОП Ростислава Шурми, сьогодні обсяги імпорту палива вже відповідають споживанню бензину та дизеля на заправках.

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Наразі обсяги імпорту палива в Україну збільшилися у понад п'ять разів порівняно із ситуацією півтора місяці тому. Про це сьогодні під час брифінгу розповів заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма.

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Він запевнив, що ОП разом з урядом проводять активну роботу з відновлення всіх логістичних зв'язків з європейськими партнерами.

"Зараз обсяги імпорту палива вже фактично відповідають споживанню бензину та дизеля на заправках. Бензин і дизель буде, ситуація покращується з кожним днем. Усе більше заправок відкриватимуться і продаватимуть пальне", — підкреслив політик.

Шурма нагадав, що війська РФ з першого дня вторгнення цілеспрямовано знищували всю українську інфраструктуру забезпечення нафтопродуктами. Ворог розбомбив десятки нафтобаз і заблокував Чорне море, яке було каналом постачання імпортного палива. Через воєнні дії припинилися постачання з Мозирського нафтопереробного заводу в Білорусь. Тому сьогодні Україні доводиться практично з нуля відновлювати всю інфраструктуру постачання від західних партнерів, зазначив Шурма.

За його словами, східноєвропейська інфраструктура, а саме порти, залізниці, цистерни, заводи виявилися не готовими до переробки та транспортування палива в необхідній Україні кількості. Він уточнив, що йдеться про 1 млн тонн бензину та дизеля щомісяця.

Також Шурма попросив населення країни зберегти спокій і не створювати зайвий ажіотаж. Це дозволить постачальникам швидше налагодити ситуацію і забезпечити усі заправки паливом.

Політик зазначив, що в Україні також буде створено стратегічний запас нафтопродуктів, який "неможливо буде розбомбити та зруйнувати". Цей резерв дозволить забезпечити стабільний ринок палива найближчими місяцями.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив про подорожчання палива в Україні через складнощі з постачанням. Однак він запевнив, що дефіцит палива незабаром буде заповнений, а ціни зростуть на кілька гривень.

Раніше уряд анонсував постачання на український ринок 70 тисяч тонн бензину та майже 40 тисяч тонн дизеля для зниження дефіциту.