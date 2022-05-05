Для зниження дефіциту: Кабмін анонсував постачання на ринок бензину та дизпалива

Передбачають, що на ринок спрямують 70 тисяч тонн бензину та близько 40 тисяч тонн дизеля. Також в уряді зазначили, що причиною дефіциту є знищення Кременчуцького НПЗ та низки інших нафтобаз.

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У Кабінеті Міністрів України прозвітували про ситуацію на ринку палива. Наразі в операторів ринку в залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензину та 41,4 тис. тонн дизельного пального. Тому держава спрямує 70 тисяч тонн бензину та близько 40 тисяч тонн дизеля на ринок, що має знизити дефіцит. Про це розповіла Перший віцепрем'єр-міністр, Міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Чиновниця зазначила, що тимчасовий відчутний дефіцит пального виник через знищення російськими військами потужностей Кременчуцького нафтопереробного заводу та низки нафтобаз. За її словами, влада постійно співпрацює з операторами ринку, щоб зрозуміти потреби та знайти шляхи усунення дефіциту.

"Ми ухвалили низку урядових рішень, які дозволяють спрямувати наявні в країні обсяги — це 70 тисяч тонн бензину і близько 40 тисяч тонн дизеля — на ринок, який має знизити дефіцит", — сказала вона.

Юлія Свириденко додала, що оператори також законтрактують певні обсяги в Європі.

Перший віцепрем'єр-міністр наголосила, що на ринку нафтопродуктів в Україні фіксують надмірний попит. Його могла спричинити паніка серед населення через тимчасовий дефіцит палива.

Нагадаємо, 4 травня заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів, що дефіцит палива в Україні закінчиться за кілька днів. Проте ціни на нафтопродукти стануть іншими.

Раніше, 2 травня гендиректор та засновник Prime Group Дмитро Льоушкін у коментарі Фокусу розповів, що проблеми з дефіцитом на ринку бензину та дизпалива триватимуть два-три місяці. Льоушкін також розкритикував регулювання уряду цін на паливо.