У Верховній Раді розповіли, коли зникне дефіцит палива в Україні

Олександр Корнієнко вважає, що паливну кризу в Україні буде швидко подолано, проте ціни на АЗС зміняться.

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Дефіциту палива в Україні не буде вже за кілька днів. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час брифінгу.

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"Ми багато працюємо з Урядом, і всі бачили рішення, яке дозволило перезапустити процес дефіциту палива", — наголосив перший віцеспікер.

Олександр Корнієнко також повідомив, що ціни на пальне в Україні стануть іншими, проте можливість придбати його для транспорту буде.

[ + – ] Ціни на АЗС напевне зростуть Фото: autoua.net

Раніше міністерство економіки пообіцяло подолати дефіцит палива на АЗС протягом тижня. Нагадаємо, що для цього Кабінет Міністрів збільшив на 40% розмір торгових надбавок на бензин і дизель. Окрім того, скасовано держрегулювання цін на преміальні види палива.

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Разом із тим, експерти ринку не такі оптимістичні та вважають, що швидко подолати дефіцит бензину та дизелю не вдасться — для цього знадобиться кілька місяців, а поки що паливо відпускатимуть по 5 літрів. І наполягають на максимальному дерегулюванні ринку.

Також Фокус повідомляв, що в умовах нестачі палива киян закликали менше користуватися власними автомобілями та пересісти на громадський транспорт.