В Верховной Раде рассказали, когда исчезнет дефицит топлива в Украине

Александр Корниенко считает, что топливный кризис в Украине будет быстро преодолен, однако цены на АЗС изменятся.

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Дефицита топлива в Украине не будет уже через несколько дней. Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко во время брифинга.

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"Мы много работаем с Правительством и все видели решение, позволившее перезапустить процесс дефицита топлива", — подчеркнул первый вице-спикер.

Александр Корниенко также сообщил, что цены на топливо в Украине станут другими, однако возможность приобрести его для транспорта будет.

[ + – ] Цены на АЗС наверняка вырастут Фото: autoua.net

Ранее министерство экономики пообещало преодолеть дефицит топлива на АЗС в течение недели. Напомним, что для этого Кабинет Министров увеличил на 40% размер торговых надбавок на бензин и дизель. Кроме того, отменено госрегулирование цен на премиальные виды топлива.

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Вместе с тем, эксперты рынка не столь оптимистичны и считают, что быстро побороть дефицит бензина и дизеля не удастся – для этого понадобится несколько месяцев, а пока топливо будут отпускать по 5 литров. И настаивают на максимальном дерегулировании рынка.

Также Фокус сообщал, что в условиях нехватки топлива киевлян призвали меньше пользоваться личными автомобилями и пересесть на общественный транспорт.