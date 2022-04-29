Киевлян призывают реже пользоваться личным авто и ездить общественным транспортом, — КГГА

В городской администрации пояcнили, что в условиях дефицита топлива в приоритете остается обеспечение горючим ВСУ.

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Власти Киева призывают жителей столицы не передвигаться личным транспортом без крайней необходимости из-за дефицита топлива. Об этом говорится в сообщении КГГА.

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По словам первого заместителя главы Киевской городской администрации Николая Поворозника, киевлянам рекомендуется пользоваться общественным транспортом, поскольку топливо, в сложившейся ситуации, прежде всего будет всего направлено на нужды ВСУ.

Он также отметил, что на сегодняшний день у киевских властей существуют иные приоритеты по обеспечению горючим, чем просто обеспечение приехавших в город горожан, которым нужно куда-то перемещаться.

"Надо помнить о нуждах армии и наших защитников. Киевляне, если вы вернулись в столицу, пожалуйста, пользуйтесь общественным транспортом. Находящиеся в безопасных местах — подождите с возвращением", — отметил Поворозник.

Замглавы КГГА добавил, что Киев не испытывает никаких проблем с общественным транспортом. Напротив, сеть движения постоянно расширяется, в городе курсирует наземный транспорт, а также работает метро.

В Администрации сообщили, что на сегодняшний день в Киеве с 07:00 до 21:00 работают:

140 автобусов на 62 маршрутах;

70 трамваев на 16 маршрутах;

77 троллейбусов на 25 маршрутах.

Кроме того частные перевозчики осуществляют перевозки на 400 автобусах по 74 маршрутам столицы.

Метрополитен в Киеве работает с 06:30 до 20:00.

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