Киевлян призывают реже пользоваться личным авто и ездить общественным транспортом, — КГГА
В городской администрации пояcнили, что в условиях дефицита топлива в приоритете остается обеспечение горючим ВСУ.
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Власти Киева призывают жителей столицы не передвигаться личным транспортом без крайней необходимости из-за дефицита топлива. Об этом говорится в сообщении КГГА.
По словам первого заместителя главы Киевской городской администрации Николая Поворозника, киевлянам рекомендуется пользоваться общественным транспортом, поскольку топливо, в сложившейся ситуации, прежде всего будет всего направлено на нужды ВСУ.
Он также отметил, что на сегодняшний день у киевских властей существуют иные приоритеты по обеспечению горючим, чем просто обеспечение приехавших в город горожан, которым нужно куда-то перемещаться.
"Надо помнить о нуждах армии и наших защитников. Киевляне, если вы вернулись в столицу, пожалуйста, пользуйтесь общественным транспортом. Находящиеся в безопасных местах — подождите с возвращением", — отметил Поворозник.
Замглавы КГГА добавил, что Киев не испытывает никаких проблем с общественным транспортом. Напротив, сеть движения постоянно расширяется, в городе курсирует наземный транспорт, а также работает метро.
В Администрации сообщили, что на сегодняшний день в Киеве с 07:00 до 21:00 работают:
- 140 автобусов на 62 маршрутах;
- 70 трамваев на 16 маршрутах;
- 77 троллейбусов на 25 маршрутах.
Кроме того частные перевозчики осуществляют перевозки на 400 автобусах по 74 маршрутам столицы.
Метрополитен в Киеве работает с 06:30 до 20:00.Важно
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