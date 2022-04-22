На восстановление разрушенной транспортной инфраструктуры Украины уйдет два года, — Кубраков

В ходе выступления глава Мининфраструктуры добавил, что ключевые поврежденные объекты в Украине удастся восстановить за один год.

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Разрушительные последствия российского военного вторжения в Украину будут устранены спустя два года, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире единого национального телемарафона.

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При этом, министр считает, что основные объекты транспортной инфраструктуры можно вернуть к жизни за один год.

"Большинство объектов, которые были разрушены, можно реанимировать за два года. Основные, самые главные вещи, можно сделать и за один год, а сложные, внеклассовые мосты, которые невозможно отстроить быстро, можно построить за два года", — отметил Александр Кубраков.

Министр инфраструктуры Украины также рассказал о необходимых ресурсах для возобновления транспортной инфраструктуры. Убытки от российского вторжения в Украину составили около 100 миллиардов долларов.

"Приблизительно такую же цифру, возможно, на 10-15% меньше, называет и Киевская школа экономики. Это примерно 87-89 миллиардов долларов США. Но это вопрос методологии и времени, возможно у них была не такая оперативная информация", — отметил Кубраков.

Одной из самых главных транспортных артерий Украины является фраза Киев — Чоп, часть которой пострадала от военных действий. Для того, чтобы российская техника не могла доехать до Киева, украинскими военными был подорван мост в селе Стоянка. Фокус рассказывал, что в конце предыдущей недели в районе населенного пункта Стоянка была открыта временная переправа. Ее построили за 13 дней, а разрушенный мост конструируют параллельно.

Также Фокус сообщал, в каких регионах Украины наиболее активно восстанавливают поврежденную инфраструктуру. Основные работы ведутся в освобожденных Киевской, Сумской и Черниговской областях после разминирования дорог.