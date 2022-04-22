На відновлення зруйнованої транспортної інфраструктури України піде два роки, — Кубраков

У ході виступу глава Мінінфраструктури додав, що ключові пошкоджені об'єкти України вдасться відновити за один рік.

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Руйнівні наслідки російського військового вторгнення в Україну буде усунуто через два роки, заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в ефірі єдиного національного телемарафону.

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При цьому міністр вважає, що основні об'єкти транспортної інфраструктури можна повернути до життя за один рік.

"Більшість об'єктів, які були зруйновані, можна реанімувати за два роки. Основні, найголовніші речі можна зробити й за один рік, а складні, позакласові мости, які неможливо відбудувати швидко, можна побудувати за два роки", — зазначив Олександр Кубраков.

Міністр інфраструктури України також розповів про необхідні ресурси для відновлення транспортної інфраструктури. Збитки від російського вторгнення в Україну становили близько 100 мільярдів доларів.

"Приблизно таку ж цифру, можливо, на 10-15% менше, називає й Київська школа економіки. Це приблизно 87-89 мільярдів доларів США. Але це питання методології та часу, можливо, у них була не така оперативна інформація", — зазначив Кубраков.

Однією з найголовніших транспортних артерій України є фраза Київ-Чоп, частина якої постраждала від воєнних дій. Щоб російська техніка не могла доїхати до Києва, українськими військовими був підірваний міст у селі Стоянка. Фокус розповідав, що наприкінці попереднього тижня в районі населеного пункту Стоянка було відкрито тимчасову переправу. Її збудували за 13 днів, а зруйнований міст конструюють паралельно.

Також Фокус повідомляв, у яких регіонах України найактивніше відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Основні роботи ведуть у звільнених Київській, Сумській і Чернігівській областях після розмінування доріг.