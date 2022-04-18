Рух транспорту Житомирською трасою повністю відновлений (відео)

Переправу в Стоянці обладнали лише за 13 днів. Паралельно розбирають зруйнований міст.

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На Житомирській трасі відновлено транспортне сполучення з Києвом. Із 18 квітня запрацювала тимчасова переправа через річку Ірпінь у Стоянці, а ще дорогу розчистили від знищеної техніки. Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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[ + – ] Зруйнований міст у Стоянці відновлюють Фото: Укравтодор

Ділянка дороги М-06 Київ-Чоп на ділянці між Києвом і Житомиром є одним із критично важливих напрямків, а тому необхідно було швидко відновити рух. Інфраструктура тут зруйнована, адже траса стала місцем запеклих боїв.

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Тимчасову переправу з білого щебню в Стоянці разом із асфальтованими під'їздами зведено всього за 13 днів. Вона працює в обидва напрямки. Нею можуть користуватися легкові та легкі вантажні автомобілі. Великовантажний транспорт доводиться пускати в об'їзд.

[ + – ] Загалом у Київській області розчистили 125 км доріг Фото: Укравтодор

"Це тимчасове рішення, адже паралельно ведуться роботи з демонтажу зруйнованого мосту. Вже за кілька місяців плануємо побудувати та відкрити один проїзд по новому мосту на трасі М-06", — заявив Олександр Кубраков.

Загалом на Київщині розчистили вже 125 км доріг. Серед них:

102 км Житомирської траси (М-06)

14 км траси Київ-Ковель (М-07)

2,8 км дороги Р-30 на під'їзді до Ірпеня

4 км дороги Ворзель-Забуччя — траса Київ-Чоп (Т-10-01)

Також Фокус повідомляв, що в Україні стартував сезонний ремонт доріг. Робітників звільнятимуть від мобілізації.