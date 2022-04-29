Кияни закликають рідше користуватися власним авто та їздити громадським транспортом, — КМДА

У міській адміністрації пояснили, що в умовах дефіциту палива в пріоритеті залишається забезпечення пальним ЗСУ.

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Влада Києва закликає жителів столиці не пересуватися особистим транспортом без нагальної потреби через дефіцит палива. Про це йдеться в повідомленні КМДА.

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За словами першого заступника голови Київської міської адміністрації Миколи Поворозника, киянам рекомендують користуватися громадським транспортом, оскільки паливо за теперішньої ситуації насамперед спрямовуватимуть на потреби ЗСУ.

Він також зазначив, що на сьогодні в київської влади існують інші пріоритети щодо забезпечення пальним, ніж просто забезпечення містян, яким потрібно кудись переміщатися.

"Треба пам'ятати про потреби армії та наших захисників. Кияни, якщо ви повернулися до столиці, будь ласка, користуйтеся громадським транспортом. Перебувайте в безпечних місцях — зачекайте з поверненням", — зазначив Поворозник.

Заступник голови КМДА додав, що Київ не має жодних проблем з громадським транспортом. Навпаки, мережу руху постійно розширюють, у місті курсує наземний транспорт та працює метро.

В Адміністрації повідомили, що сьогодні в Києві з 07:00 до 21:00 працюють:

140 автобусів на 62 маршрутах;

70 трамваїв на 16 маршрутах;

77 тролейбусів на 25 маршрутах.

Крім того, приватні перевізники здійснюють перевезення на 400 автобусах по 74 маршрутах столиці.

Метрополітен у Києві працює з 06:30 до 20:00.

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