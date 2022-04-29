Бензину немає. Що потрібно зробити, щоб на заправках з'явилося паливо

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От і все. Не буду питати "Як же так?", або ставити питання, а де ж ці десятки тисяч тонн, через які не треба було прибирати держрегулювання. Сьогодні це вже зайві запитання. Маркетмейкери ринку зупинилися. Тут я писав про те, чому дешевий бензин і дизель — у минулому.

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Але тепер не хочу, щоб хтось визнавав чи не визнавав помилки, треба працювати та виправляти ситуацію, потрібна робоча група, яка в режимі онлайн допомагатиме вирішувати питання. З мільйона дрібних перешкод наведу приклади:

Водія на бензовозі не випускають за кордон, тому що в нього протермінування споживчого кредиту.

Водія бензовозу не можна додати в систему ШЛЯХ (щоб випустили за кордон), якщо машина не в базі, а вписати туди можна лише машину з екологічним сертифікатом, що робиться чотири тижні.

Трансбезпека не дає обнулити тахографи, щоб зняти інформацію за попередні 28 днів, тому що за це випишуть дикі штрафи.

Видавання свідоцтв АДР водіям і чіпів на тахографи, як і видавання закордонних паспортів, для них має бути прискорене.

Потрібен зелений коридор на кордоні, не можна там гаяти час.

Спрощене видавання дозволів — не той час зараз чіплятися до не поданих раніше дозволів.

І так далі… Якщо не допомагати вирішувати цю рутину, то ПММ у вільному продажу зникне від слова "зовсім". Хоча це вже, по суті, сталося.

Ось ще момент. Просто це змінює нашу свідомість і шокує нас.

Ми перестали реєструвати нових клієнтів. Просто переходимо у формат закритого клубу. Лише стара клієнтура. Нових на борт не беремо. Не тому, що не хочемо, просто ми не здатні заповнити всі потреби, які з'явилися після зупинки грандів. Такого не те що не було, це навіть не можна було уявити, щоб ми відмовлялися від клієнтів і казали: "Вибачте".

У вільному продажу ми теж на якийсь час, ймовірно, зупинятимемо торгівлю і світитимемо нулями в небо, тільки безготівка та постачання своєї логістики. Але до числа десятого (травня — прим. ред.) ми повинні ще трохи наростити свій потенціал, як вищезгадані головняки вирішуємо.

Джерело.

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