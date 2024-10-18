З бензовоза — у ТЦК. Хто возитиме пальне, якщо мобілізують усіх водіїв

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Ситуація в глухому куті.

Почастішали випадки зняття прямо з бензовоза водіїв.

Їде бензовоз, везе паливо. Водія забрали, бензовоз навантажений на узбіччі залишився.

Водіїв з допусками, з АДР (допуск до перевезення небезпечних вантажів — Ф.) — їх дуже мало, отже, дефіцит кадрів призведе до того, що переміщати ресурс буде неможливо. Бронь 50% співробітників у цьому випадку нам точно не вирішує питання, оскільки логічно, що незрозуміло де брати постійно цю другу половину після 50%.

Необхідно зрозуміти, що якщо підприємство визнано критично важливим, пройшло всі перевірки під мікроскопом, то ось водіїв на бензовозах треба дозволити бронювати у 100%.

Бо коли півень клюне, а він клюне, то буде дуже пізно. Як Ви знаєте, паливо на АЗС повітрям саме не доставиться. А просто так когось за кермо бензовоза не посадиш.

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