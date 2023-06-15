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Бензин подорожчає на 7–10 гривень. Чому це неминуче після зростання ПДВ та акцизу з першого липня

Підвищення ПДВ та акцизів на пальне, заплановане з першого липня, потягне із собою подорожчання на все. Бізнесмен Дмитро Льоушкін не може зрозуміти, яка від цього буде користь країні.

Дмитро Льоушкін
Дмитро Льоушкін
Гендиректор та засновник Prime Group TM
eye 234
азс, бензин, ціни на пальне
За лічені дні на нас чекає парад нових цін на пальне
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У нормі Закону все вже прописано. Жодних чудес не буде. З першого липня ПДВ на паливо 20% !!! і акциз також довоєнний.

На нас чекає зростання цін від 7 до 10 гривень, залежно від котирувань на той момент.

Зробимо поправку на маркетинг. У нас унікальна країна, де похід на АЗС можна порівняти з чимось розважальним із лакшері сегменту. Таких рекламних накруток немає ніде у світі. Це у нас культ походу на АЗС. Так ось, зростання цін на стелах буде не пропорційне зростанню самого палива, частину компенсують зниженням маркетингових знижок. Умовно це виглядатиме як — три-п'ять гривень на стелі прикрутять, решту відріжуть від будь-яких бонусів.

Що це означає?

Та нічого це не означає, понад те, що це і так означає. Просто космічний зліт всього, включаючи тарифи на перевезення.

перевезення, бензин, тарифи Fullscreen
На жаль, на нас неминуче чекає серйозне зростання тарифів на перевезення
Фото: Facebook

Дивимося далі. Усі у нас люди розумні. Усі хочуть купити паливо 30 червня по 37 умовно, а за день воно вже 45. Це хотілка. Але проблема в тому, що його неможливо буде так швидко встигнути проплатити в Європі, затягнути через митниці та розмитнити за старим тарифом. Як усі вчинять? Однозначно, всі компанії мають логістичне плече, грубо — кругообіг бензовоза становить тиждень… і до двох. Залежно від черг на кордонах та довжини колії та інших факторів. Так ось, і свято цін теж розпочнеться за два тижні до сакральної дати 1 липня. Не різко, але поступово і з прискоренням.

Тож до початку зростання спочатку оптових, а потім і роздрібних цін залишилося — три, два, один…

P.S. Ну, і на кордонах буде просто бензовозний аншлаг, відчувається вже, що всі відра і каструлі виїдуть прикупити поки дешевого палива. Це теж додасть олії у вогонь.

Ну а потім… а потім… Ми поговоримо за розігрів інфляції, повернення корупційних та каламутних схем, удар по аграріях, як головним терпилам від цієї "радості" у жнива, якi якраз розпочнуться.

Тарифи на перевезення, тарифи на доставку… це всі прикметники в даному випадку.

Для чого? Кому це треба? Які завдання вирішить країна? Ну таке… без вiдповiдi…

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