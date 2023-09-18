Бензин по 80 гривень. Як ціни на нафту струсонуть ринок палива в Україні

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Я думаю, не всі сьогодні читали звіт Міжнародного енергетичного агентства, тому, я тезисно, що важливо:

Дефіцит нафти буде стійким до кінця року точно, а якщо ОПЕК+ не скасує свого рішення про скорочення видобутку, то і збережеться на початок 2024 року.

Що я тут думаю..:

Сотка за барель буде. Це читається між рядків, хоч і не називається конкретно. Буде цього року. І, ймовірно, дуже ймовірно, що таки не скасують скорочення наступного і поженуть на 110-120 за бочку. Хреноватий прогноз. Тут уже не про 60 гривень за літр палива на АЗС в Україні. Боюся, що навесні і по 70, і по 80 може бути за таких розкладів (якщо нічого не змінювати в податках у нас).

А ось чому я так думаю. Саудити — вони якось занадто тепло до рашки ставляться. Річ у тім, що рішення про скорочення видобутку в результаті принесло додаткових 1,8 ярда "вічнозелених" рашці, навіть незважаючи на загальне скорочення їхнього експорту.

Уся ця Джидда (конференція про мир в Україні), на мій суб'єктивний погляд, лише для відводу очей.

Саудити грають у велику геополітичну гру Фото: AP Photo

Висновок у мене, звичайно, глобальний і дискутивний, не претендую на істину останньої інстанції, але:

Саудити грають у свою велику гру, Байден їх не приборкав і не приборкає. І корінь їхньої гри — вже точно не Україна. Перетин їхніх інтересів на перехресті Іран-Ізраїль-Китай. Ось там і лежить відповідь, куди зайде нафта у своєму ралі. А те, що зараз їхній вектор збігається з рашкою, то він просто збігається. Але нам від цього, на жаль, не легше.

Висновок для споживача:

Дорожчати паливо буде до кінця року. Можливі невеликі паузи, можливі різкі ралі і невеликі відскоки. Але ще я б порекомендував Уряду подумати про плаваючу ставку ПДВ і акциз на паливо, щоб не доводити ситуацію до істерики і потім не робити різких рухів з пошуку чорної кішки в чорній кімнаті.

P.S. Буває, що раптом різко щось змінюється. І ось зараз, якщо щось розгорнеться, я повідомлю раніше МЕА, але поки що все ж таки готуйтеся.

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