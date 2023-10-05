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Від 45 до 50. Два варіанти росту курсу гривні до долара в найближчі місяці

Під виглядом гнучко керованого курсу валют Нацбанк вводить вільний, стверджує економіст Дмитро Льоушкін. За його прогнозом, найближчими місяцями ми переживемо як зліт гривні, так і її подальше падіння — але, звісно, вже не до колишнього рівня

Дмитро Льоушкін
Дмитро Льоушкін
Гендиректор та засновник Prime Group TM
eye 75
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Фото: Анна Кудрик (колаж) | Найближчими місяцями курс піднесе українцям деякі сюрпризи
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Пристебніть ремені.

Курс тепер плаваючий. Він формуватиметься сам від кількості продажу і купівлі валюти на міжбанку. Тут навіть до бабки ходити не потрібно, зрозуміло, що у нас попит зашкалює над пропозицією. Ми в основному імпортуємо. Експортувати метали, с/г продукцію та інше у нас поки що погано виходить, зважаючи на зрозумілі причини.

Так от, Нацбанк у своїй вчорашній доповiді жодної цифри не вказав. У нас немає банально коридору. Курс регулюватиметься так, як його захочуть поставити, шляхом інтервенції валютної, але ресурси треба берегти, тому інтервенція то таке, на крайняк тепер, із кожним разом дедалі меншою і рідшою буде. А як це буде і для чого? Два варіанти розвитку і одна мета.

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Плаваючий курс формуватиметься сам, від кількості продажу і купівлі валюти на міжбанку
Фото: УНІАН

Мета — виконати бюджет, виконати зобов'язання перед МВФ та донорами, стати жити гірше, не купувати нічого з непотрібного. Утрировано, менше цукерок їсти.

Варіант раз — шок і політ на 50, потім відскік на 45 і ми всі такі.... Фух, добре, що не 50.

Варіант два — повільно і болісно в ті ж 45-50.

Мені більш зрозумілий перший варіант, він зазвичай так і працює. Термін? До кінця року, Жовтень — листопад політаємо, після Нового року, в середині січня, відскочимо. Так було завжди, до великої війни, згадайте. З того часу модель затикання бюджету курсом у нас не змінилася. Тільки умови стали інші...

Загалом, поки не працюють аеропорти, хоч на курсі політаємо. Пристебніть ремені, приведіть спинки крісел у вертикальне положення. Відкрийте ілюмінатори й очі ширше... До зльоту три, два, один...

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Обвал, спекуляції, гойдалки. До чого може призвести гнучкий курс валют від Нацбанку
Обвал, спекуляції, гойдалки. До чого може призвести гнучкий курс валют від Нацбанку