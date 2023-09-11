Дунайські порти рівняють із землею. Як російські атаки вплинуть на ринок палива в Україні

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Після чергового російського удару по дунайському порту Рені

Що залишається? Залiзницею? Але там різна колія і в нас немає таких технічних можливостей. Не передбачили, коли будували. Тим більше, там багато інших вантажів і щось наростити в обсягах перевезень буде складно. Швидко не вийде, це точно.

Ну і все.... тільки мурашки-бензовози по перевантажених прикордонних переходах зможуть стрибати. Але чи вистачить їх? Ні, не вистачить. Їх багато, але перекрити всі канали постачання, що випали, вони одномоментно не зможуть.

Висновок:

Якщо втратимо дунайські порти як канал постачання ПММ, то я б не говорив з упевненістю, що навіть без зростання споживання палива ми встигатимемо з постачанням. Просто почнеться зворотний відлік. І нам пощастить, якщо зменшення обсягів розтягнеться в часі до Новорічних свят, коли буде пауза, щоб встигнути ще натаскати.

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