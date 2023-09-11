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Дунайські порти рівняють із землею. Як російські атаки вплинуть на ринок палива в Україні

Один за одним відпадають канали виробництва або постачання палива, констатує експерт ринку Дмитро Льоушкін. Він намагається зрозуміти, як Україна має намір справлятися з наростаючою кризою на ринку ПММ

Дмитро Льоушкін
Дмитро Льоушкін
Гендиректор та засновник Prime Group TM
eye 2799
заправка, АЗС, паливо
Фото: Відкриті джерела | Паливна криза стає дедалі реальнішою з кожним новим російським ударом
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  3. Решта міні-НПЗ усі закриті, пущені на корм силовикам, через, як здавалося, непотрібність.
  4. Смига — трубопровідний ресурс, який забезпечував переважно Захід країни, також знищено
  5. Ізмаїл, Рені, Кілія — їх рівняють щоночі, і щойно там притоплять корабель, а я думаю, це питання часу з таким підходом до ППО і ПРО, то ніхто туди вже плисти не захоче.
  6. У нас немає нафтобаз із запасами, вже всі урок засвоїли. А оперативні запаси на АЗС — це 2-3 тижні.
ракетний удар, Рені Fullscreen
Після чергового російського удару по дунайському порту Рені

Що залишається? Залiзницею? Але там різна колія і в нас немає таких технічних можливостей. Не передбачили, коли будували. Тим більше, там багато інших вантажів і щось наростити в обсягах перевезень буде складно. Швидко не вийде, це точно.

Ну і все.... тільки мурашки-бензовози по перевантажених прикордонних переходах зможуть стрибати. Але чи вистачить їх? Ні, не вистачить. Їх багато, але перекрити всі канали постачання, що випали, вони одномоментно не зможуть.

Висновок:

Якщо втратимо дунайські порти як канал постачання ПММ, то я б не говорив з упевненістю, що навіть без зростання споживання палива ми встигатимемо з постачанням. Просто почнеться зворотний відлік. І нам пощастить, якщо зменшення обсягів розтягнеться в часі до Новорічних свят, коли буде пауза, щоб встигнути ще натаскати.

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