С бензовоза — в ТЦК. Кто будет возить топливо, если мобилизуют всех водителей
Бизнесмен Дмитрий Леушкин, оперирующий на рынке топлива, категорически протестует против практики снятия военкомами водителей бензовоза прямо с маршрута. По его мнению, в перспективе это чревато коллапсом топливных перевозок.
Ситуация в тупике.
Участились случаи снятия прямо с бензовоза водителей.
Едет бензовоз, везет топливо. Водителя забрали, бензовоз груженый у обочины остался.
Водителей с допусками, с АДР (допуск к перевозке опасных грузов — Ф.) — их очень мало, таким образом, дефицит кадров приведет к тому что перемещать ресурс будет невозможно. Бронь 50% сотрудников в этом случае нам точно не решает вопрос, так как логично, что непонятно где брать постоянно эту вторую половину после 50%.
Необходимо понять, что если предприятие признано критично важным, прошло все проверки под микроскопом, то вот водителей на бензовозах надо разрешить бронировать в 100%.
Так как когда петух клюнет, а он клюнет, то будет очень поздно. Как Вы знаете, топливо на АЗС по воздуху само не доставится. А просто так кого-то за руль бензовоза не посадишь.
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