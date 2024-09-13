После повышения акцизов на топливо на украинских АЗС стремительно подорожал автомобильный газ, тогда как цены на бензин и дизель остались почти без изменений. О чем это свидетельствует и чего ждать в дальнейшем, исследовал Фокус.

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В сентябре из-за увеличения акцизов средняя стоимость сжиженного газа в рознице выросла на 1,65 грн/л и составляет 30,85 грн/л. Тогда как цены на бензин и дизель остались почти неизменными.

По состоянию на 12 сентября средние розничные цены на А-95 бензин составляют 56,62 грн за литр (+0,02 грн с начала месяца), дизельное топливо — 52,83 грн за литр (-0,02 грн). Зато автогаз поднялся до 30,85 грн за литр, сообщает Минфин со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95". Что происходит с ценами на топливо и как они будут меняться в течение осени?

Мало газа, много бензина, или почему автогаз дорожает

По прогнозу директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, в течение сентября цена на автогаз в Украине продолжит рост и может достичь 33 грн. Но если цена нефти будет снижаться, то розничные цены на топливо также могут притормозить. "Сжиженный газ будет дорожать. Причины: более существенное повышение акциза, чем на бензин и дизель (расчетно 5,2 грн/л); ограниченность мощностей для хранения (невозможность создания больших запасов). Ожидаем, что средняя стоимость автогаза в сентябре вырастет до 33 грн/л. Однако экономическая эффективность сжиженного газа относительно бензина сохраняется", — написал эксперт на своей странице в Фейсбук.

В сентябре в Украине подорожало топливо, но не все Фото: pro-consulting.ua

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил в разговоре с Фокусом, что на мировых рынках уже происходит падение стоимости нефти марки Brent, что, безусловно, влияет на тренды и цены на топливо. Относительно цен на АЗС, то сдвига в ближайшее время не ожидается именно для бензина и дизеля. Однако стоимость автогаза будет набирать ценовые обороты.

На мировых рынках уже происходит падение стоимости нефти марки Brent, что безусловно влияет на тренды и цены на топливо

"Это отразится на потолке цен наших АЗС. Очень вероятно, что сдвига стоимости не будет именно для бензина и дизеля. Особенно, если цена нефти будет снижаться. Конечно, трейдеры будут держать какую-то стоимость и реализовывать накопленные запасы. Будут устраивать различные акции, вроде "открывайте карточку", "покупайте по фиксированной цене" и тому подобное. Так будет, пока ситуация не изменится. Сейчас для покупателей топлива, кроме автогаза, все выглядит достаточно позитивно", — сказал Андрей Шевчишин.

Автогаз стремительно дорожает вследствие повышения акцизов на топливо Фото: УНИАН

Прогноз для автогаза: к чему приведет повышение акциза в Украине

Автогаз действительно стремительно дорожает вследствие повышения акцизов на топливо. Фокус уже сообщал, что подписанный президентом закон предусматривает поэтапный рост акцизного налога на топливо до минимального уровня, принятого в Европейском союзе: 359/1000 евро/л бензина, 330/1000 евро/л дизеля и 68/1000 евро/л автогаза.

С 1 сентября 2024 года ставка выросла так: на 14%, до 242,6/1000 евро/л бензина; на 27%, до 177,6/1000 евро/л дизтоплива; в три раза, до 148/1000 евро/л автогаза.

Следующее повышение акциза состоится 1 января 2025 года. Поэтому постепенно ставки будут расти ежегодно и выйдут на минимальный уровень ЕС в 2028-м

Следующее повышение акциза состоится 1 января 2025 года. Поэтому постепенно ставки будут расти ежегодно и выйдут на минимальный уровень ЕС в 2028-м.

Дополнительные средства, полученные от налога на акцизы, должны направить в пользу Сил обороны.

"Повышение исключительно связано с пересмотром и вступлением в действие повышенных акцизов, что было подписано президентом. Сейчас мы видим именно движение стоимости автогаза вверх. В целом ожидается, что стоимость газа достигнет 33 грн/л. И это все равно будет выгоднее, чем бензин или дизель", — комментирует ситуацию Шевчишин.

В то же время эксперт рынка, заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что идея евроинтеграции к повышению акцизов на топливо в Украине не имеет отношения.

Ни в одном европейском государстве нет такого соотношения налогов, которое было введено в Украине, говорят эксперты Фото: УНИАН

"Депутаты убили этот рынок, причем убили, откровенно введя в заблуждение общество тем, что рассказывали о гармонизации налогов с европейскими. Ни в одном европейском государстве нет такого соотношения налогов, которое было введено в Украине. Поэтому это никакая не евроинтеграция, а откровенное лоббирование интересов не более, чем десятка розничных операторов в Украине, которые будут получать сверхприбыли из-за того, что таким образом они избавятся от тех конкурентов, которые работали на этом рынке", — прокомментировал ситуацию эксперт.

По его прогнозам, соотношение цены автогаза в ближайшее время достигнет 60-70% стоимости высокооктанового бензина, что сделает дальнейшие работы по переоборудованию автомобилей или установке любого газового оборудования экономически нецелесообразным, так как срок окупаемости такого оборудования возрастет до нескольких лет, что вряд ли будет способствовать росту количества таких автомобилей.

Соотношение цены автогаза в ближайшее время достигнет 60-70% стоимости высокооктанового бензина Фото: Днепропетровский областной совет

Осенние цены на топливо: что будет с бензином и дизелем

Начало сентября подтвердило прогноз экспертов о минимальном влиянии повышения акцизов на розничные цены. За первые 10 дней месяца бензин А-95 подорожал на 4 копейки — до 56,63 грн/л, дизельное топливо — на 3 копейки — до 52,82 грн/л.

"Относительно бензина и дизеля, фиксируются некоторые тенденции по снижению цены. Это связано с несколькими факторами. Один из них — в ожидании поднятия акцизов топливные трейдеры накопили запас. В результате рынок стал очень профицитным, поэтому сейчас цены держатся, а иногда несколько снижаются. Влияния, как ожидали, на бензин и дизель,не произошло", — говорит Андрей Шевчишин.

Кроме стоимости нефти на мировых рынках, одним из весомых факторов влияния на цены на АЗК будут курсовые колебания

Кроме стоимости нефти на мировых рынках, одним из весомых факторов влияния на цены на АЗК будут курсовые колебания.

"Колебания курса гривны — безусловный фактор влияния на цены, но сейчас мы видим то, что все трейдеры уже заложили в стоимость возможную девальвацию. И эта девальвация уже почти в цене. Менеджеры самостоятельно закладывают этот курс, не менее 42-43 грн. Поэтому, пока цена не достигнет этого уровня, учитывая очень высокие обороты запасов, будут держать короткий поводок за курсом в цене продажи", — отмечает Андрей Шевчишин.

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В Украине значительно вырастут цены на топливо: чего ожидать

Очередной фактор, который может простимулировать увеличение цен, по словам эксперта, это так называемое "отбеливание" налогов и официальное трудоустройство, к чему власть постоянно побуждает бизнес.

"Это может привести к некоторым пересмотрам цен на некоторых станциях. Поэтому, если произойдет какое-то повышение, то именно на АЗС с низкими ценами, потому что будут подтягивать по налогам. Я вижу, что это обсуждают сейчас очень активно. Думаю, что органы будут тщательно проверять эти станции", — отметил Андрей Шевчишин.