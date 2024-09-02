Цены на алкоголь и топливо вырастут: Зеленский подписал законопроект

Налог на бензин, дизтопливо и сжиженный газ будет расти постепенно — до 2028 года. Также увеличат акциз на вино и более крепкие алкогольные напитки.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал "задним числом" законопроект #11256-2. Об этом 2 сентября сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Документ касается повышения акцизов. Он должен был вступить в силу еще 1 сентября.

Депутат объяснил, что фактически законопроект начнет действовать, когда его опубликуют в официальном издании.

"Это или сегодня или завтра", — уточнил Железняк.

То, что законопроект #11256-2 был подписан президентом, подтверждает его статус на портале Верховной Рады.

Что изменится?

В издании "Бабель" объяснили, что новый закон предусматривает повышение ставок акцизного налога до 2028 года:

на бензины — до €359 за 1000 литров;

на дизтопливо — до €330 за 1000 литров;

на сжиженный газ — до €277 за 1000 литров.

Кроме того, акциз повысят и на вина и другие сброженные напитки с крепостью 1,2-22%. На один литр налог вырастет с 8,42 гривны до 12,23.

Ожидается, что во второе полугодие этого года благодаря изменениям в госбюджет будет поступать по 1,6 миллиарда гривен в месяц. Также законопроект был нацелен на евроинтеграцию.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Железняк объяснял, что акцизы на топливо будут повышать постепенно. Этот законопроект парламент поддержал во втором чтении 18 июля.

Финансовый комитет Верховной Рады поддержал идею ввести акцизный налог на лимонады. Такую необходимость объяснили содействием защите здоровья.