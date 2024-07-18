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Экономика

Акцизный налог на топливо вырастет: Рада приняла закон

топливо
Акцизный налог на топливо вырастет

Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

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В четверг, 18 июля, Верховная рада приняла во втором чтении изменения в Налоговый кодекс, касающиеся внедрения положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект №11256-2 был принят 231 голосом "за" и предусматривает повышение акцизного налога на топливо.

В законопроекте предусмотрено поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года. На конечном этапе акциз на бензин будет составлять 359 евро за 1000 л, на дизельное топливо — 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ — 70 евро за 1000 л.

Закон должен вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Акцизный налог на топливо вырастет Fullscreen
Акцизный налог на топливо вырастет

Напомним, экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, почувствуют ли украинцы подорожание на топливо.

Как ранее писал Фокус, после принятия законопроекта о повышении акциза на горючее акциз на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ вырастет. Поэтому следует ожидать, что цены на бензин дизель и автогаз на АЗС Украины приблизятся к европейским.