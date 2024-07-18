Акцизный налог на топливо вырастет: Рада приняла закон

Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

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В четверг, 18 июля, Верховная рада приняла во втором чтении изменения в Налоговый кодекс, касающиеся внедрения положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект №11256-2 был принят 231 голосом "за" и предусматривает повышение акцизного налога на топливо.

В законопроекте предусмотрено поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года. На конечном этапе акциз на бензин будет составлять 359 евро за 1000 л, на дизельное топливо — 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ — 70 евро за 1000 л.

Закон должен вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Акцизный налог на топливо вырастет

Напомним, экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, почувствуют ли украинцы подорожание на топливо.

Как ранее писал Фокус, после принятия законопроекта о повышении акциза на горючее акциз на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ вырастет. Поэтому следует ожидать, что цены на бензин дизель и автогаз на АЗС Украины приблизятся к европейским.