В Украине с 1 июля подорожает бензин: экономист сделал прогноз на 4 года (видео)

Акциз на тонне бензина растет с 213 евро за тонну до 242 евро, что добавит к стоимости за литр в среднем 1-1,5 гривны. К 2028 году в Украине будет акциз 359 евро на тонне, это фактически европейская цифра, говорит Олег Пендзин.

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С 1 июля в Украине подорожает бензин в среднем на 1-1,5 гривны. Это связано с поднятием акцизов на топливо. За 4 года стоимость литра бензина может вырасти на 8-10 гривен. Об этом в комментарии "КИЕВ24" сказал экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Рост на 8-9 грн будет к 2028 году. Сейчас у нас увеличение идет небольшое. Акциз на тонне бензина растет с 213 евро за тонну до 242 евро. Такой рост добавит масимум 1-1,5 грн за литр. К 2028 году у нас будет акциз 359 евро на тонне, это фактически европейская цифра. Оно действительно добавит 8-10 гривен", — сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас подорожание на 1-1,5 грн в Украине не так сильно будет ощутимым, потому что мы очень зависимы от стоимости закупки бензина в Европе.

Напомним, что Верховная Рада Украины 4 июня проголосовала за альтернативный законопроект о повышении акциза на топливо. "За" проголосовали 227 народных депутатов.

22 мая сообщалось, что в Украине произойдет поэтапное повышение акцизов на все виды топлива — бензин, дизель и автомобильный газ. Начнется процесс уже этим летом. Предлагается установить следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 л, на газойли (дизельное топливо) — 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ — 277 евро за 1000 литров.