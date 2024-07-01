В Україні з 1 липня здорожчає бензин: економіст зробив прогноз на 4 роки (відео)

Акциз на тонні бензину зростає з 213 євро за тонну до 242 євро, що додасть до вартості за літр в середньому 1-1,5 гривні. До 2028 року в Україні буде акциз 359 євро на тонні, це фактично європейська цифра, говорить Олег Пендзин.

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Від 1 липня в Україні здорожчає бензин в середньому на 1-1,5 гривні. Це пов'язане з підняттям акцизів на паливо. За 4 роки вартість літра бензина може зрости на 8-10 гривень. Про це в коментарі "КИЇВ24" сказав економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Зростання на 8-9 грн буде до 2028 року. Зараз у нас збільшення йде невелике. Акциз на тонні бензину зростає з 213 євро за тонну до 242 євро. Таке зростання додасть масимум 1-1,5 грн за літр. До 2028 року у нас буде акциз 359 євро на тонні, це фактично європейська цифра. Воно дійсно додасть 8-10 гривень", — сказав експерт.

Він зауважив, що зараз здорожчання на 1-1,5 грн в Україні не так сильно буде відчутним, тому що ми дуже залежні від вартості закупівлі бензину в Європі.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 4 червня проголосувала за альтернативний законопроєкт про підвищення акцизу на паливо. "За" проголосували 227 народних депутатів.

22 травня повідомлялося, що в Україні відбудеться поетапне підвищення акцизів на всі види пального — бензин, дизель й автомобільний газ. Розпочнеться процес вже цього літа. Пропонується встановити такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 л, на газойлі (дизельне пальне) — 330 євро за 1000 л, на скраплений газ — 277 євро за 1000 літрів.