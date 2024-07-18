Акцизний податок на пальне зросте: Рада ухвалила закон

Закон набуде чинності 1 вересня 2024 року.

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У четвер, 18 липня, Верховна рада ухвалила в другому читанні зміни до Податкового кодексу, що стосуються впровадження положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт №11256-2 ухвалили 231 голосом "за", він передбачає підвищення акцизного податку на паливо.

У законопроєкті передбачено поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року. На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне паливо — 330 євро за 1000 л, на скраплений газ — 70 євро за 1000 л.

Закон має набути чинності 1 вересня 2024 року.

Акцизний податок на паливо зросте

Нагадаємо, економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, чи відчують українці подорожчання на пальне.

Як раніше писав Фокус, після ухвалення законопроєкту про підвищення акцизу на пальне акциз на бензин, дизельне паливо та скраплений газ зросте. Тому слід очікувати, що ціни на бензин, дизель і автогаз на АЗС України наблизяться до європейських.