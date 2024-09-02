Ціни на алкоголь та паливо зростуть: Зеленський підписав законопроєкт

Податок на бензин, дизпаливо та скраплений газ зростатиме поступово — до 2028 року. Також збільшать акциз на вино й міцніші алкогольні напої.

Related video

Президент України Володимир Зеленський підписав "заднім числом" законопроєкт #11256-2. Про це 2 вересня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Документ стосується підвищення акцизів. Він мав набрати чинності ще 1 вересня.

Депутат пояснив, що фактично законопроєкт почне діяти, коли його опублікують в офіційному виданні.

"Це або сьогодні або завтра", — уточнив Железняк.

Те, що законопроєкт #11256-2 був підписаний президентом, підтверджує його статус на порталі Верховної Ради.

Що зміниться?

У виданні "Бабель" пояснили, що новий закон передбачає підвищення ставок акцизного податку до 2028 року:

на бензини — до €359 за 1000 літрів;

на дизпаливо — до €330 за 1000 літрів;

на скраплений газ — до €277 за 1000 літрів.

Окрім того, акциз підвищать й на вина та інші зброджені напої з міцністю 1,2-22%. На один літр податок зросте з 8,42 гривні до 12,23.

Очікується, що в друге півріччя цього року завдяки змінам в держбюджет буде надходити по 1,6 мільярда гривень на місяць. Також законопроєкт був націлений на євроінтеграцію.

Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Железняк пояснював, що акцизи на пальне будуть підвищувати поступово. Цей законопроєкт парламент підтримав у другому читанні 18 липня.

Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав ідею запровадити акцизний податок на лимонади. Таку необхідність пояснили сприянням захисту здоров’я.