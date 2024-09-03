В Украине значительно вырастут цены на топливо: чего ожидать

Акциз на автогаз вырастет больше, чем на бензин и дизель, ведь большие запасы его создать проблематично.

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Введение в действие закона о повышении акцизов на автомобильное топливо может привести к увеличению цен на бензин, дизель и автогаз. Эксперты прогнозируют, что стоимость бензина может вырасти на 1,5–2 грн за литр. Об этом сообщил топливный эксперт Сергей Куюн в комментарии изданию "Укринформ".

По его словам, такой рост нельзя назвать катастрофическим. Напротив, по его словам, это "нормальные колебания".

По словам эксперта, цены на дизель также увеличатся на 1,5–2 грн за литр. В то же время он утверждает, что более значительных изменений на рынке не ожидается по нескольким причинам.

"Во-первых, повышение акциза невелико. Во-вторых, компании сделали большие запасы", — объяснил Куюн.

По словам эксперта, цена автогаза вырастет примерно на 4 грн за литр. Он объясняет это тем, что акциз на автогаз увеличится больше, чем на бензин и дизель, а создать значительные запасы газа будет затруднительно. Тем не менее, он уверяет, что даже с таким повышением газ останется более экономически выгодным вариантом по сравнению с бензином.

В свою очередь, гендиректор одной из сетей АЗС Леонид Косянчук считает, что автогаз подорожает больше — на более 5 грн/л. Что сделает его менее привлекательным как альтернативу бензину.

В остальном же прогноз Косянчука схож с ожиданиями Куюна. Так, он считает, что:

бензин подорожает на 1,5 грн/л;

дизель — на 2 грн/л.

"Но топлива завезли много. И моментального удорожания не будет. Кроме газа, он уже начал дорожать", – рассказал Косянчук.

Напомним, экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, почувствуют ли украинцы подорожание топлива.

Как ранее писал Фокус, после принятия законопроекта о повышении акциза на горючее акциз на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ вырастет. Поэтому следует ожидать, что цены на бензин дизель и автогаз на АЗС Украины приблизятся к европейским.