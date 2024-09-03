В Україні значно зростуть ціни на пальне: чого очікувати

Акциз на автогаз зросте більше, ніж на бензин і дизель, адже великі запаси його створити проблематично.

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Введення в дію закону про підвищення акцизів на автомобільне паливо може призвести до збільшення цін на бензин, дизель і автогаз. Експерти прогнозують, що вартість бензину може зрости на 1,5–2 грн за літр. Про це повідомив паливний експерт Сергій Куюн у коментарі виданню "Укрінформ".

За його словами, таке зростання не можна назвати катастрофічним. Навпаки, за його словами, це "нормальні коливання".

За словами експерта, ціни на дизель також збільшаться на 1,5–2 грн за літр. Водночас він стверджує, що більш значних змін на ринку не очікується з кількох причин.

"По-перше, підвищення акцизу невелике. По-друге, компанії зробили великі запаси", — пояснив Куюн.

За словами експерта, ціна автогазу зросте приблизно на 4 грн за літр. Він пояснює це тим, що акциз на автогаз збільшиться більше, ніж на бензин і дизель, а створити значні запаси газу буде важко. Проте він запевняє, що навіть з таким підвищенням газ залишиться більш економічно вигідним варіантом, як порівняти з бензином.

Своєю чергою гендиректор однієї з мереж АЗС Леонід Косянчук вважає, що автогаз подорожчає більше — на понад 5 грн/л. Що зробить його менш привабливим як альтернативу бензину.

В іншому ж прогноз Косянчука схожий з очікуваннями Куюна. Так, він вважає, що:

бензин подорожчає на 1,5 грн/л;

дизель — на 2 грн/л.

"Але палива завезли багато. І моментального подорожчання не буде. Крім газу, він уже почав дорожчати", — розповів Косянчук.

Нагадаємо, економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, чи відчують українці подорожчання пального.

Як раніше писав Фокус, після ухвалення законопроєкту про підвищення акцизу на пальне акциз на бензин, дизельне паливо та скраплений газ зросте. Тому слід очікувати, що ціни на бензин, дизель і автогаз на АЗС України наблизяться до європейських.