Цены на топливо в Украине могут резко вырасти: в чем причина

Цена бензина вырастет на 8-9 гривен за литр из-за повышения акцизов.

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В Украине прогнозируется повышение цен на топливо вследствие планируемого увеличения акцизных сборов. Это изменение может существенно повлиять на рыночную стоимость топлива, что, в свою очередь, приведет к росту транспортных расходов и увеличению стоимости товаров и услуг. Об этом пишет пресс-служба Национального банка Украины.

Регулятор объясняет, что краткосрочное понижающее давление будет иметь и значительное предложение горючего благодаря запасам, сформированным накануне повышения акцизов. Однако по мере их исчерпания и под влиянием повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривны в предыдущие периоды цены на топливо возрастут в конце 2024-начале 2025 года.

Как отметил экономист Олег Пендзин, в Украине цена бензина вырастет на 8-9 гривен за литр из-за повышения акцизов. Прогнозируется, что это подорожание будет постепенным и продлится до 2028 года.

В ближайшем будущем, по словам эксперта, из-за повышения акцизов топливо подорожает несущественно – примерно на 1-1,5 гривны за литр. Пендзин также подчеркнул, что это повышение может остаться незамеченным для украинцев. Сейчас основное влияние на стоимость горючего в Украине имеют цены в Европе.

"Рост на 8-9 гривен будет к 2028 году. Сейчас у нас увеличение идет небольшое. Акциз на тонне бензина растет с 213 до 242 евро. Такой рост добавит 1-1,5 гривны за литр. К 2028 году у нас будет акциз 359 евро на тонне, это фактически европейская цифра. Оно действительно добавит 8-10 гривен. Но сейчас 1-1,5 гривны мы не услышим, потому что мы зависимы от стоимости закупки бензина в Европе", — заявив Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Напомним, экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, почувствуют ли украинцы подорожание на топливо.

Как ранее писал Фокус, после принятия законопроекта о повышении акциза на горючее акциз на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ вырастет. Поэтому следует ожидать, что цены на бензин дизель и автогаз на АЗС Украины приблизятся к европейским.