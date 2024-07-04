Копеечное повышение акцизов — почему вокруг этого развернулась настоящая битва

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Об акцизных копейках

Идет противодействие повышению акцизов — не только по сжиженному газу, но и по дизелю. Это, кстати, стало очевидно сразу, потому что выбрасывать на "телегу" по 10к долларов в сутки (читали же "молнии" о 75–80 грн за литр?) — это не масштаб трейдеров сжиженного газа (они так не работают).

По почерку — это крупнейшая финансово-промышленная группа, которая объединяет и энергетику, и "аграрку", и тяжелую промышленность. Они всегда были против. И это нормально, бизнес защищает свои интересы, поэтому я такое не осуждаю.

Просто мне кажется, что сейчас уже немного не о прибыли.

Что предлагают? Давайте льготы! Будем красить топливо для армии, железной дороги, аграриев! Отдельная льгота для бытовых потребителей пропан-бутана и бензина с дизелем на генераторах!

Мол, они же дороги не используют!

Действительно, есть такое в мире — и льготы по акцизу для бытовых потребителей, и покраска дизеля…

Но при чем тут вообще дороги и прочее? Акцизы уже давно идут в общий фонд бюджета, а не на дороги, как до 22 года.

За любыми льготами нужен контроль. Включая носителей этих "прорывных" предложений, все соглашаются: эта щель быстро превратится в огромную дыру, куда утечет весь смысл повышения акциза. И это уже проходили, вспомним те же государственные аукционы по продаже сжиженного газа для нужд населения.

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Поверьте, у нас быстро половина газа станет для баллонов, а половина дизеля — для аграриев (на бумаге, конечно). Налоговая пока не может элементарные "зарплатные" конверты в сетях АЗС побороть, какое там еще разноцветное топливо?

Да, можно и нужно изучать опыт Европы, нарабатывать законопроекты, внедрять. Никто не мешает и никогда не мешал (это, видимо, так на самом деле хотелось это делать, ведь вопросу уже более 10 лет).

Но сегодня надо понять, что единственной целью повышения налогов является наполнение бюджета обороны. Можете считать это принудительным донатом, можете называть налогом на войну.

И меня что удивляет первое — акциз может вырасти на 1,5–2 грн на бенз/дп. Больше на автогаз, но он все равно останется очень привлекательным для тех, кто имеет ГБО. Но ведь шума на все 10 грн как минимум!!!

Уверен, никто те 1,5–2 грн особо не почувствует ни на колонках, ни в хлебных магазинах.

Ну и второе: это лишь первая попытка правительства сделать в общем-то логичный и ожидаемый шаг по повышению налогов. Маленький, но он уже показал неготовность кучи народа не словом, а гривной помочь государству (хотя, если мы говорим об обороне, то тут вообще о самозащите).

Акцизы добавят лишь 6 млрд грн в месяц, а таких млрд надо 60–80, тут уж кто как оценивает бюджетную дыру.

То есть мы в начале этого пути. Пока на самом деле речь идет о копейках.

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