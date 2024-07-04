Копійкове підвищення акцизів — чому навколо цього розгорнулася справжня битва

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Про акцизні копійки

Іде протидія підвищенню акцизів — не тільки щодо скрапленого газу, але й щодо дизеля. Це, до речі, стало очевидно одразу, бо викидати на "тєлєгу" по 10к доларів на добу (читали ж "блискавки" про 75–80 грн за літр?) — це не масштаб трейдерів скрапленого газу (вони так не працюють).

За почерком — це найбільша фінансово-промислова група, яка обʼєднує і енергетику, і "аграрку", і важку промисловість. Вони завжди були проти. І це нормально, бізнес захищає свої інтереси, тому я таке не засуджую.

Просто мені здається, що зараз вже трохи не про прибутки.

Що пропонують? Давайте пільги! Будемо фарбувати пальне для армії, залізниці, аграріїв! Окрема пільга для побутових споживачів пропан-бутану та бензину з дизелем на генераторах!

Мовляв, вони ж дороги не використовують!

Дійсно, є таке в світі — і пільги на акциз для побутових споживачів, і фарбування дизелю…

Але до чого тут взагалі дороги та решта? Акцизи вже давно йдуть в загальний фонд бюджету, а не на дороги, як до 22 року.

За будь-якими пільгами потрібен контроль. Включно з носіями цих "проривних" пропозицій, всі погоджуються: ця шпарина швидко перетвориться на величезну діру, куди витече весь сенс підвищення акцизу. І це вже проходили, згадаємо ті самі державні аукціони з продажу скрапленого газу для потреб населення.

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Повірте, у нас швидко половина газу стане для балонів, а половина дизелю — для аграріїв (на папері, звісно). Податкова поки що не може елементарні "зарплатні" конверти в мережах АЗС побороти, яке там ще різнокольорове пальне?

Так, можна і треба вивчати досвід Європи, напрацьовувати законопроєкти, впроваджувати. Ніхто не заважає і ніколи не заважав. (То, мабуть, так насправді хотілось це робити, адже питанню вже понад 10 років).

Але сьогодні треба зрозуміти, що єдиною метою підвищення податків є наповнення бюджету оборони. Можете вважати це примусовим донатом, можете називати податком на війну.

І мене що дивує перше — акциз може зрости на 1,5–2 грн на бенз/дп. Більше на автогаз, але він все одно залишиться дуже привабливим для тих, хто має ГБО. Але ж ґвалту на всі 10 грн щонайменше!!!

Впевнений, ніхто ті 1,5–2 грн особливо не відчує ані на колонках, ані в хлібних магазинах.

Ну і друге: це лише перша спроба уряду зробити загалом-то логічний і очікуваний крок з підвищення податків. Маленький, але він вже показав неготовність купи народу не словом, а гривнею допомогти державі (хоча, якщо ми говоримо про оборону, то тут взагалі про самозахист).

Акцизи додадуть лише 6 млрд грн на місяць, а таких млрд треба 60–80, тут вже хто як оцінює бюджетну діру.

Тобто ми на початку цього шляху. Поки насправді йдеться про копійки.

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