Критически важное топливо для Украины: что не так с постановлением Кабмина о подземных хранилищах

Подводные течения подземного хранения

Правительство приняло "экспериментальное" постановление, обязывающее хранить 20% минимального запаса нефти и нефтепродуктов (МЗНН) в подземных хранилищах. Программа продлится два года, начало — с 2027 года. Что это означает? Понятно не все, но кое-что интересное все же есть.

Ключевой вопрос: где хранить, если в стране пока нет подземных хранилищ и за четыре месяца до начала срока никто не успеет даже разработать проект?

Здесь обратим внимание на упоминание в документе государственной компании "Укртранснафта", которая, по всей видимости, собирается предложить такие хранилища; их перечень даже где-то приведен в закрытой части постановления. Например, в документе упоминаются подземные нефтепроводы: а почему бы и нет, ведь нефтетранспортная система в Украине огромна и практически не задействована. Это готовые емкости на сотни тысяч тонн. Также это могут быть соляные каверны, истощенные нефтяные или газовые месторождения, другие геологические формации, говорится в постановлении.

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Здесь есть над чем поработать, и об этом, в частности, свидетельствует часть постановления о согласовании "Укртранснафтой" условий и смет с Минэнерго.

Кроме того, постановление посылает сигнал частному бизнесу: уважаемые, мы не шутим, начинайте думать о собственном подземном хранении. Известно, что в ближайшее время к этому "кнуту" могут добавить и "пряник", а именно — расширить постановление о распределенной генерации и на подземные хранилища топлива. Если кратко, то государственные банки будут кредитовать такие проекты под 10% годовых, а остальные проценты компенсирует государство. Сумма — от 100 млн до 1 млрд грн. Там будет жесткое условие по срокам запуска хранилищ в течение года.

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Год — это нереально! Поэтому правительству нужно сделать еще один шаг — ускорить согласование проектной документации. Сегодня только на это уйдет год–полтора. Знаю, что некоторые уже приступили к строительству на свой страх и риск, параллельно согласовывая проекты.

В целом, движение идет в правильном направлении, однако остается без ответа главный вопрос: где хранить МЗНН с 2027 года? Напомню, что закон, хотя и заблокирован подзаконными актами, но формально действует, и на данный момент норматив МЗНН составляет 6% или около 600 тыс. т. Объем, который физически негде хранить — ни под землей, ни над землей. Да и хранить его на земле никто не будет, потому что это самоубийство для бизнеса. А, секундочку: если ничего не изменится, с 2027 года норматив автоматически вырастет до 9%…

По последним данным, даже в профильном департаменте Минэнерго наконец-то поняли, что МЗНН на данный момент — это утопия. Настаивать на выполнении закона — значит сознательно оставить страну без топлива. Соответственно, обсуждение пошло по продуктивному руслу. На прошлой неделе состоялось расширенное совещание, которое еще раз доказало — ни нормативно, ни физически выполнить закон невозможно. Именно Минэнерго уже подготовило изменения в закон, которые насчитывают 300 поправок.

Позиции таковы: все без исключения понимают главное — запасы нужны, но они должны быть защищены. И эти запасы должны находиться в Украине, фантазии о хранении за рубежом быстро развеиваются (об этом как-нибудь поговорим отдельно).

Есть надежда, что на основе этого взаимопонимания удастся достичь компромисса.

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