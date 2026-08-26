Запасы топлива спрячут под землей с 2027 года: правительство готовит необычный эксперимент

Кабинет министров Украины запустил эксперимент по подземному хранению запасов топлива. С 2027 года не менее 20 % запасов дизельного топлива должны храниться под землей.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины № 1037 от 13 августа 2026 года.

Проект будет действовать в период военного положения, но не более двух лет. Координировать его будет Министерство энергетики, а отвечать за хранение — "Укртранснафта".

К проекту также будут привлечены "Нафтогаз Украины", Министерство экономики и окружающей среды, Государственное агентство по управлению резервами, Министерство финансов и "Оператор рынка".

Топливо планируется хранить в специальных подземных хранилищах. Это могут быть подземные резервуары, а также естественные или искусственные подземные полости, в частности соляные каверны, истощенные нефтяные или газовые месторождения и другие геологические образования. Также для этих целей могут использоваться отдельные участки магистральных трубопроводов.

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Такие хранилища должны быть герметичными, защищенными от утечек и обеспечивать быстрый отбор топлива. В них также необходимо контролировать объем и качество запасов, а сами объекты должны соответствовать требованиям пожарной и промышленной безопасности.

Как будут хранить топливо под землей

Подземное хранилище — это не обязательно одна большая емкость под землей. Согласно правилам правительства, это может быть комплекс резервуаров, трубопроводов и другого оборудования, расположенного ниже поверхности земли. Хранилище может быть создано в естественной или искусственной подземной емкости, в частности в соляной каверне или истощённом месторождении.

Цель такого хранения — защитить запасы топлива от повреждений и потерь во время войны. Законодательство Украины также определяет подземное хранилище как комплекс, в котором нефть или нефтепродукты можно накапливать, хранить и, при необходимости, отбирать.

Министерство энергетики совместно с "Нафтогазом" и "Укртранснафтой" должно задействовать государственное имущество для реализации проекта. По завершении эксперимента министерство должно представить правительству отчет о его результатах и предложения по внесению изменений в законодательство.

По завершении эксперимента Министерство энергетики в течение двух месяцев должно представить правительству отчет о результатах и предложения по внесению изменений в законодательство.

Напомним, что 29 июля в Украине была зафиксирована рекордная цена на бензин в мелкой оптовой торговле — 98 грн за литр. Тогда директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что на АЗС цена может превысить 100 грн из-за удорожания логистики, закупок топлива на удаленных рынках и необходимости сохранять рентабельность.

Ранее Дмитрий Леушкин также предупреждал о возможном подорожании. По его словам, АЗС уже начали сокращать скидки и готовиться к повышению цен, а цены на бензин и дизельное топливо могли вырасти на 8–10 грн за литр из-за резкого роста оптовой стоимости нефтепродуктов.