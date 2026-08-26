Запаси пального сховають під землею з 2027 року: уряд готує незвичний експеримент

Кабінет Міністрів України запустив експеримент із підземного зберігання запасів пального. Із 2027 року щонайменше 20% запасів дизпалива мають зберігати під землею.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України №1037 від 13 серпня 2026 року.

Проєкт діятиме під час воєнного стану, але не довше двох років. Координувати його буде Міністерство енергетики, а відповідати за зберігання — “Укртранснафта”.

До проєкту також залучать “Нафтогаз України”, Міністерство економіки та довкілля, Державне агентство з управління резервами, Міністерство фінансів та “Оператор ринку”.

Пальне планують зберігати у спеціальних підземних сховищах. Це можуть бути резервуари під землею, а також природні або штучні підземні порожнини, зокрема соляні каверни, виснажені нафтові чи газові родовища та інші геологічні утворення. Також для цього можуть використовувати окремі ділянки магістральних трубопроводів.

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Такі сховища мають бути герметичними, захищеними від витоків і доступними для швидкого відбору пального. У них також мають контролювати обсяг і якість запасів, а самі об’єкти повинні відповідати вимогам пожежної та промислової безпеки.

Як зберігатимуть пальне під землею

Підземне сховище — це не обов’язково одна велика ємність під землею. За правилами уряду, це може бути комплекс резервуарів, трубопроводів та іншого обладнання нижче поверхні землі. Сховище може бути створене у природній або штучній підземній ємності, зокрема в соляній каверні чи виснаженому родовищі.

Мета такого зберігання — захистити запаси пального від ураження та втрат під час війни. Законодавство України також визначає підземне сховище як комплекс, у якому нафту або нафтопродукти можна накопичувати, зберігати та за потреби відбирати.

Міністерство енергетики разом із “Нафтогазом” та “Укртранснафтою” має залучити державне майно для реалізації проєкту. Після завершення експерименту міністерство повинно подати уряду звіт про його результати та пропозиції щодо змін до законодавства.

Після завершення експерименту Міністерство енергетики протягом двох місяців має подати уряду звіт про результати та пропозиції щодо змін до законодавства.

Нагадаємо, що 29 липня в Україні зафіксували рекордну ціну бензину у дрібному опті — 98 грн за літр. Тоді директор консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн заявив, що на АЗС ціна може перевищити 100 грн через подорожчання логістики, закупівлі пального на віддалених ринках та необхідність зберігати прибутковість.

Раніше Дмитро Льоушкін також попереджав про можливе подорожчання. За його словами, АЗС уже почали зменшувати знижки та готуватися до підвищення цін, а бензин і дизель могли додати 8–10 грн за літр через різке зростання оптової вартості нафтопродуктів.